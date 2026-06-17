La inflación mayorista volvió a acelerar en diciembre y cerró 2025 con un acumulado de 26,2%.

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La inflación mayorista de mayo se desaceleró fuertemente: fue de 2,5% y acumuló un 34,5% en los últimos doce meses, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, el acumulado de los cinco meses del 2026 refleja un alza de precios mayoristas del 14,4%.

El dato mensual mayorista quedó por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue de 2,1%. Según el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 2,5% frente a abril, impulsado por aumentos de 2,5% en productos nacionales y 3,1% en importados.

Entre los productos nacionales, los mayores aportes al alza provinieron de sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas .

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) también un retroceso, en este caso del 2,7% en el mes, con una suba de 2,7% en productos nacionales y 3% en productos importados.

Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un alza del 2,7% en mayo, explicado por un avance de 2,4% en productos primarios y 2,8% en productos manufacturados y energía eléctrica.

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