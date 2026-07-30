Cambio drástico en una línea clave que une la Ciudad con el sur del Conurbano: así quedan sus recorridos y frecuencias

Un grupo de trabajadores podrá cerrar julio con una buena noticia: tendrá un fin de semana largo de tres días gracias a una jornada no laborable . Mientras el próximo feriado nacional todavía queda a varios días de distancia, algunos habitantes del país podrán disfrutar de un día de descanso extra antes de agosto.

La fecha en cuestión es el próximo viernes 31 de julio y corresponde a asuetos locales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una medida que beneficiará a quienes trabajen en esas localidades y les permitirá disfrutar de un descanso adicional.

Cabe destacar que la medida impactará principalmente en la administración pública, aunque el sector privado podría adherir según la decisión de cada empleador.

Es oficial: confirman un día de descanso el 31 de julio para todos estos habitantes

El viernes 31 de julio será feriado local en los partidos bonaerenses de Junín y Saladillo, así como también en la localidad de Los Indios, perteneciente a Rojas.

La medida alcanza únicamente a esas jurisdicciones, por lo que ciertos trabajadores y residentes de esos distritos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes hasta el domingo.

En cambio, en el resto del país no habrá feriado . La jornada del 31 de julio será laborable y las actividades se desarrollarán con normalidad.

Fin de semana largo confirmado: quiénes tendrán feriado el viernes 31 de julio y qué estará cerrado Gemini.

¿Por qué se decretó feriado para el viernes 31 de julio?

Cada uno de los distritos conmemorará una fecha significativa de su calendario local.

En Saladillo y en la localidad de Los Indios (partido de Rojas), el feriado fue dispuesto para celebrar un nuevo aniversario fundacional, una fecha que suele estar acompañada por actos oficiales y distintas actividades organizadas por las autoridades locales.

En el caso del partido de Junín, el asueto corresponde a la celebración de sus fiestas patronales, una de las conmemoraciones más tradicionales del distrito, que reúne actividades religiosas, culturales y recreativas.

¿Qué estará cerrado y quiénes no trabajarán durante el feriado local?

Al tratarse de un feriado de alcance local, la medida solo regirá en los partidos de Junín y Saladillo, y en la localidad de Los Indios (partido de Rojas).

Durante esa jornada, los empleados de la administración pública municipal no deberán prestar servicios y las dependencias comunales permanecerán cerradas, salvo aquellas que funcionen con guardias esenciales.

En cuanto al sector privado, la aplicación del feriado dependerá de cada actividad y de la normativa vigente .

Además, es posible que bancos, oficinas públicas, centros de atención municipales y algunos comercios modifiquen sus horarios o permanezcan cerrados, mientras que los servicios esenciales, como hospitales, emergencias, seguridad y recolección de residuos (según disponga cada municipio), continuarán funcionando con normalidad o mediante guardias.