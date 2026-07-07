La yerba mate no solo sirve para preparar una de las infusiones más populares de Argentina. Una vez utilizada, también puede convertirse en un excelente aliado para el cuidado de las plantas.

En lugar de desecharla, muchos especialistas en jardinería recomiendan aprovechar sus propiedades para mejorar la calidad del suelo y aportar nutrientes de forma natural.

Qué beneficios aporta la yerba mate usada a las plantas

Después de cebar el mate, la yerba usada conserva materia orgánica que, cuando se descompone, enriquece el sustrato. Su incorporación ayuda a mejorar la estructura de la tierra, favorece la retención de humedad y estimula la actividad de microorganismos beneficiosos, fundamentales para mantener un suelo saludable.

Además, utilizada con moderación, puede convertirse en un complemento del compost o mezclarse con la tierra de macetas y canteros para aportar nutrientes de manera gradual.

Cómo usar la yerba mate correctamente para evitar problemas

Antes de colocarla en las macetas, es recomendable dejar que la yerba se seque por completo . Este paso reduce el riesgo de que aparezcan hongos, malos olores o exceso de humedad, especialmente en ambientes interiores.

Una vez seca, puede esparcirse en una capa fina sobre la superficie de la tierra o mezclarse suavemente con el sustrato. También es una excelente opción para incorporarla a una compostera junto con otros residuos orgánicos, donde acelerará la formación de abono natural.

Cómo usar la yerba mate usada en las plantas para mejorar el suelo y favorecer su crecimiento. Fuente: IA

Qué plantas pueden aprovechar mejor este recurso natural

La yerba mate usada puede utilizarse en plantas ornamentales, arbustos, huertas y muchas especies de interior , siempre sin excederse en la cantidad. Lo ideal es aplicarla de forma ocasional y observar la respuesta de cada planta.

Aunque representa un buen aporte de materia orgánica, no reemplaza a un fertilizante completo cuando una especie tiene necesidades nutricionales específicas.