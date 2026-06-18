En Argentina y gran parte de Latinoamérica, el mate no es solamente una bebida o un desayuno, sino que se considera un ritual diario que une a millones de personas. Además de su sabor y energía, muchos incorporan hierbas a esta infusión, ya que las propiedades medicinales ayudan a mejorar la salud.

En este sentido, existe un "yuyo" muy especial que se agrega al mate, y puede marcar la diferencia. Los beneficios de este aditivo natural van desde reducir la ansiedad hasta llevar a un sueño reparador y aliviar distintos tipos de dolor.

¿Qué yuyo calma los nervios si lo sumás al mate?

Muchas personas empezaron a sumar hierbas naturales no solo por sus propiedades, sino para variar su sabor. Entre las más elegidas aparece la menta, que aporta frescura y algunos beneficios asociados al bienestar.

Agregar menta al mate mejora el sabor al suavizar el amargor natural de la yerba al aportar una nota fresca, dulce y herbal que transforma cada cebada en una experiencia más ligera y agradable.

Este agregado es ideal para rescatar yerbas que se lavaron rápido o que resultan demasiado intensas para el paladar, ya que el aceite esencial de la menta enmascara la acidez y limpia la boca en cada sorbo. Además, equilibra la temperatura percibida, haciendo que el mate se sienta refrescante incluso cuando el agua está bien caliente.

Por otro lado, el bajo costo de esta hoja ayuda a hacer rendir más la yerba y reduce el gasto en paquetes de las saborizadas comerciales. Para un ahorro mayor, se recomienda comprar o plantar sus propias hierbas.

Los beneficios de sumar menta al mate

Agregar menta no solo cambia el sabor, sino que también puede tener algunos efectos positivos:

Favorece la digestión y puede aliviar molestias estomacales.

Contribuye a la relajación

Actúa como descongestionante natural.

Ayuda a mantener el aliento fresco.

Tiene propiedades antiinflamatorias leves.

Tipos de mate con menta

Hay distintas formas de sumar menta a la preparación:

Hojas frescas: se colocan directamente sobre la yerba.

Menta seca: se mezcla con la yerba antes de cebar.

En infusión: se puede usar té de menta en lugar de agua caliente.

¿Cómo preparar el mate con menta de forma correcta?

Preparar un mate con hierbas es muy fácil, ya que solo se necesita seguir estos pasos:

Calentar el agua a unos 80°C, no debe hervir. Mezclar la yerba habitual con flores secas o frescas de menta (entre 2 y 4 gramos, como recomienda la OMS).Llenar el mate hasta ¾ de su capacidad. Agregar un chorrito de agua tibia para humedecer la yerba sin quemarla Colocar la bombilla en diagonal y comenzar a cebar como de costumbre

¿Qué otros yuyos se pueden agregar al mate?

Además del tilo, hay otras hierbas que se pueden agregar a al mate para potenciar sus beneficios: