Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. (Ilustración con IA )

El uso de elementos cotidianos para resolver pequeños problemas del hogar se volvió una práctica habitual en muchas cocinas. Entre esos trucos, hay un truco casero que ganó popularidad en redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel aluminio.

No es un mito ni una moda pasajera. Se trata de un pequeño truco con fundamentos prácticos concretos y con efectividad comprobada que se volvió muy popular.

Quienes aplican este método aseguran que puede ayudar a mantener el orden y proteger ciertas superficies dentro de la cocina. Si bien no se trata de una técnica nueva, miles de personas siguen utilizando este recurso por sus posibles beneficios en el cuidado de muebles, utensilios y almacenamiento diario.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve

El papel aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, ya que protege de derrames y suciedad. En la cocina, eso se traduce en varias ventajas simultáneas.

Actúa como barrera contra la humedad : la madera de los cajones absorbe el vapor que genera la cocción y con el tiempo se deteriora, se hincha o desarrolla hongos. El papel aluminio es una opción práctica para combatir la humedad en cajones de madera cuando no hay una correcta ventilación.

Facilita la limpieza al extremo : cuando cae aceite, salsa o cualquier resto de comida en el cajón, alcanza con levantar el papel y reemplazarlo. No hay que fregar ni restregar. Al ser desechable, la limpieza se reduce a retirar el papel y poner uno nuevo.

Ayuda a reducir la electricidad estática: eso es especialmente útil en cajones donde se guardan bolsas de plástico, film o papel film, que tienden a pegarse entre sí.

El papel de aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo. Foto (Archivo)

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: por qué recomiendan hacerlo

Además de proteger superficies, algunas personas colocan papel de aluminio para organizar mejor cubiertos, moldes o utensilios pequeños.

Al cubrir el fondo del cajón, se genera una superficie uniforme que puede hacer más simple el mantenimiento general del espacio.

También hay quienes lo utilizan cerca de zonas donde se guardan productos sensibles a humedad o suciedad, como tapas, recipientes o bandejas.

¿Cuáles son los beneficios de usar papel de aluminio en cajones?

Protege contra manchas y grasa.

Ayuda a evitar humedad superficial.

Facilita la limpieza del cajón.

Permite reemplazo rápido y económico.

Ayuda a conservar mejor la superficie interior.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina, paso a paso

El procedimiento es simple y lleva menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

Antes de aplicarlo, se recomienda limpiar y secar bien el cajón para evitar encerrar suciedad o humedad debajo del material.

El propio peso de los utensilios mantiene el papel en su lugar. Foto (Archivo)

No hace falta pegamento ni cinta adhesiva. El propio peso de los utensilios mantiene el papel en su lugar.

Cada cuánto conviene renovarlo

La regla es simple: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se cambia. Si el papel está muy sucio, roto o con restos difíciles, es mejor desecharlo directamente.

En cajones de uso intenso, como el de los cubiertos o el de las especias, el recambio puede ser mensual. En cajones de uso ocasional, puede durar varios meses sin inconvenientes.

Además de los cajones, el papel aluminio sirve como revestimiento en estanterías y cajones en general, facilitando la limpieza y protegiendo las superficies de la humedad o la suciedad.

También funciona en los cajones del refrigerador, especialmente en las banderolas de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se protege el electrodoméstico y se facilita la limpieza, ya que los restos de los alimentos quedan sobre el papel y no directamente en las bandejas.

Un rollo de papel aluminio que ya está en cualquier cocina argentina. Poca inversión y un resultado inmediato.