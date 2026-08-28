Estar en mora significa no cumplir con el pago de una deuda dentro del plazo establecido. El atraso puede generar intereses y, dependiendo del tipo de obligación y del tiempo transcurrido, afectar la situación crediticia del deudor .

Por eso, si no alcanza el dinero para afrontar todas las cuotas del mes, es importante conocer las condiciones de cada deuda antes de dejar pasar un vencimiento.

Tarjeta de crédito: cuánto hay que pagar para evitar la mora

En una tarjeta de crédito, el resumen establece un pago mínimo. Si no se puede cancelar el total, abonar ese importe antes de la fecha de vencimiento permite evitar la mora.

Imagen ilustrativa

Sin embargo, el pago mínimo no cancela la deuda. El saldo restante queda financiado y genera intereses.

En términos prácticos:

Pagar el total: se cancela el resumen.

Pagar más que el mínimo: disminuye el saldo financiado.

Pagar el mínimo: se evita la mora, pero quedan intereses sobre el saldo pendiente.

No pagar el mínimo: se produce la mora y pueden aplicarse intereses punitorios.

La Ley de Tarjetas de Crédito establece que no corresponde aplicar intereses punitorios cuando se realizó el pago mínimo dentro de la fecha establecida.

Qué ocurre con un préstamo si no se puede pagar la cuota

Los préstamos personales no tienen un pago mínimo equivalente al de las tarjetas. Si una cuota no se abona en la fecha prevista, se genera un atraso y pueden aplicarse los intereses establecidos en el contrato .

Si se sabe que no será posible pagar, se puede consultar con la entidad financiera antes del vencimiento por alternativas como refinanciación o reestructuración.

Antes de aceptar una propuesta, es importante revisar la tasa, cantidad de cuotas, valor mensual y costo financiero total.

Qué pasa si ya se entró en mora

Si el vencimiento pasó sin realizar el pago correspondiente, conviene consultar con el acreedor el monto actualizado de la deuda y las alternativas para regularizarla.

Además, los atrasos pueden quedar registrados en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). La clasificación contempla cinco situaciones según los días de mora: normal, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto e irrecuperable.

La información puede ser consultada por entidades financieras al evaluar nuevas solicitudes de crédito.

Por eso, cuando el dinero no alcanza para pagar todas las obligaciones, conocer qué importe permite evitar la mora y qué costo tendrá financiar el saldo es el dato clave para tomar una decisión antes del vencimiento.