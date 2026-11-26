Cómo limpiar las almohadas para que no queden amarillas.

Con el uso diario, las almohadas acumulan sudor, grasa de la piel, residuos del cabello y saliva que atraviesan las fundas y provocan manchas amarillentas difíciles de quitar.

Para mantenerlas blancas y en buenas condiciones, existe un truco de limpieza que se puede aplicar en casa y que recuerda al cuidado de la ropa de cama en los hoteles. El método permite recuperar parte de su color original y prolongar su vida útil sin necesidad de reemplazarlas.

La clave está en tratar las manchas antes del lavado, utilizar productos adecuados para eliminar los residuos orgánicos y respetar las indicaciones de cuidado según el material del relleno.

El procedimiento fue explicado por especialistas en limpieza del Instituto Good Housekeeping, que detallaron cómo recuperar las almohadas y evitar que vuelvan a decolorarse.

Por qué las almohadas se ponen amarillas con el paso del tiempo

La principal causa de las manchas amarillas es la acumulación de residuos corporales durante las horas de descanso. El sudor, la grasa de la piel y del cabello e incluso la saliva atraviesan las fundas y llegan al interior de las almohadas.

Estos residuos contienen grasas, proteínas y sales que, con el paso del tiempo, se oxidan y producen manchas amarillentas o marrones.

Además de alterar su apariencia, la acumulación de suciedad puede favorecer la presencia de ácaros del polvo y contribuir a la aparición de malos olores.

Por eso, mantener limpias las fundas no siempre es suficiente: las almohadas también necesitan un lavado periódico para eliminar los restos que se acumulan en su interior.

Por qué las almohadas se ponen amarillas con el paso del tiempo.

Cómo limpiar las almohadas amarillas para recuperar su color blanco

Los especialistas del Instituto Good Housekeeping recomiendan seguir un procedimiento que combina el tratamiento previo de las manchas, un remojo y un lavado adecuado.

Antes de comenzar, es importante revisar la etiqueta para comprobar si la almohada puede sumergirse o lavarse en lavarropas.

El método consiste en seguir estos pasos:

Tratar las manchas antes del lavado: aplicar un quitamanchas sobre las zonas más oscuras y dejarlo actuar durante al menos 15 minutos. Los productos enzimáticos son una buena alternativa porque ayudan a eliminar residuos orgánicos como el sudor y la grasa corporal. Preparar un remojo con blanqueador oxigenado: llenar un recipiente grande o una bañera con agua caliente y agregar un producto blanqueador a base de oxígeno, respetando las cantidades indicadas en el envase. Sumergir las almohadas durante un período de entre cuatro y ocho horas para ayudar a desprender la suciedad acumulada. Lavar en el lavarropas: colocar dos almohadas por ciclo, siempre que el fabricante permita el lavado a máquina. Utilizar agua tibia y un detergente enzimático. También se recomienda agregar un enjuague adicional para eliminar por completo los restos de los productos utilizados durante el remojo. Secar completamente: utilizar la secadora según las indicaciones de la etiqueta. Durante el proceso, conviene detener el ciclo algunas veces para acomodar las almohadas y evitar que el relleno se apelmace. Las bolas de secado también ayudan a mantener su volumen y distribución.

Un detalle importante es que las almohadas de espuma viscoelástica sólida no deben lavarse a máquina ni sumergirse en agua. En estos casos, se puede retirar la funda y lavarla por separado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cómo evitar que las almohadas vuelvan a ponerse amarillas

Además de recuperar el color blanco, mantener una rutina de limpieza ayuda a retrasar la aparición de nuevas manchas. Los especialistas recomiendan incorporar algunos hábitos sencillos:

Lavar las fundas una vez por semana: permite reducir la cantidad de sudor y grasa que llega al interior de la almohada.

Limpiar las almohadas cada tres o seis meses: la frecuencia depende del material y de las instrucciones del fabricante.

Usar protectores de almohada: funcionan como una barrera adicional entre la funda y el relleno, y pueden lavarse junto con la ropa de cama.

Ducharse antes de dormir: ayuda a reducir los restos de grasa y suciedad que se transfieren desde la piel y el cabello.

Con estos cuidados, es posible mantener las almohadas en mejores condiciones durante más tiempo y reducir la acumulación de manchas amarillas.