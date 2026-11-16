Este producto se utiliza como complemento del lavado para tratar la acumulación de residuos en las fibras y combatir los olores persistentes.

Las toallas y los manteles son textiles de uso cotidiano que, con el paso del tiempo, pueden acumular restos de detergente, suavizante y suciedad entre sus fibras. Esto puede hacer que pierdan suavidad, absorban menos agua o conserven olores desagradables incluso después de pasar por el lavarropas.

Frente a este problema, existe un truco doméstico que consiste en agregar vinagre blanco durante el lavado. Este producto, gracias a su acidez, puede ayudar a desprender ciertos residuos acumulados en los tejidos.

Los especialistas explican cómo puede actuar sobre las fibras, qué resultados se pueden esperar y qué precauciones conviene tener antes de utilizarlo en la lavadora.

Para qué sirve agregar vinagre en el lavado de las toallas y manteles

Agregar un poco de vinagre blanco al lavado de toallas y manteles puede ayudar a eliminar los residuos de detergente y suavizante que me acumulan en las fibras con el uso. Estos restos, juntos con los minerales presentes en el agua dura, pueden afectar la textura de los tejidos y hacer que las toallas pierdan parte de su suavidad y capacidad de absorción. Según American Cleaning Institute, el vinagre diluido puede utilizarse para tratar ciertos problemas relacionados con la acumulación de residuos durante el lavado.

Otros de sus posibles en beneficios es ayudar a combatir los malos olores quedan en las telas, especialmente en las toallas que permanecen húmedas durante mucho tiempo. En declaraciones recogidas por ABC News, Rebecca Van Amber, especialista en textiles de RMIT University, explica que el vinagre blanco puede contribuir a reducir los olores de la ropa. Esto resulta útil porque la humedad y la presencia de microorganismos pueden favorecer la aparición de ese característico olor a humedad que persiste incluso después de lavar las prendas.

Las toallas y los manteles pueden perder suavidad y absorber menos agua con el uso. Shutterstock

Qué beneficios tiene el vinagre para las telas y por qué ayuda a recuperar la suavidad

Uno de los principales beneficios del vinagre blanco es que puede ayudar a retirar acumulaciones que afectan la textura de las telas. Cuando los residuos de detergente, suavizante, aceites corporales y minerales del agua quedan atrapados entre las fibras, las toallas pueden volverse más rígidas y ásperas. The Spruce, que consulta a especialistas en lavandería, explica que el vinagre puede ayudar a desprender parte de esos depósitos y favorecer que los tejidos recuperen una textura más agradable.

Además, al reducir la acumulación de residuos, pueden contribuir a que las toallas recuperen parte de su capacidad para absorber el agua. Esto es importante porque el exceso de suavizante, en particular, puede dejar una película sobre las fibras que dificulta su función. Entre los beneficios que se buscan al incorporar vinagre blanco ocasionalmente al lavado se encuentran: