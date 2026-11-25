El Código Civil y Comercial de la Nación establece las obligaciones que tienen los propietarios y los inquilinos respecto del mantenimiento de una vivienda alquilada.

Aunque el locador es el principal responsable de conservar el inmueble y afrontar los arreglos necesarios, existe una situación en la que el gasto puede quedar a cargo de quien alquila. Esto ocurre cuando el deterioro de la propiedad tiene una causa que se le puede atribuir al inquilino.

En qué casos el inquilino debe pagar los arreglos de la propiedad

La normativa establece que el propietario debe hacerse cargo de reparar los deterioros del inmueble, siempre que estos se originen por causas que no sean imputables al inquilino.

Por lo tanto, si el daño se produce por una acción de quien alquila y puede atribuírsele la responsabilidad, deberá afrontar el costo de su reparación.

Llaves de un departamento. Imagen generada con Inteligencia Artificial

La distinción central está en el origen del desperfecto ya que no todos los arreglos que surjan durante el contrato corresponden al propietario.

Sin embargo, tampoco alcanza con que un problema aparezca mientras el inquilino ocupa la vivienda para que deba pagarlo debido a que es necesario que el deterioro tenga una causa que pueda imputársele.

Qué pasa si el propietario no realiza las reparaciones necesarias

El Código también contempla qué puede hacer el inquilino cuando el locador no responde ante un problema que requiere una reparación.

Si se trata de un arreglo urgente y el propietario guarda silencio o se niega a realizarlo, el inquilino puede contratar el trabajo por su cuenta y exigir que el locador le reintegre el gasto. Para hacerlo, deben transcurrir 24 horas corridas desde que el dueño fue notificado de la necesidad de la reparación.

En cambio, cuando el arreglo no es urgente, el inquilino debe intimar al propietario para que lo realice dentro de un plazo de 10 días corridos. Si el locador no cumple, quien alquila puede efectuar la reparación y reclamar el pago correspondiente.

Además, si el inmueble no puede utilizarse, el inquilino tiene la posibilidad de pedir la rescisión del contrato o dejar de pagar el alquiler durante el período en que no pueda usar la propiedad.

Qué establece la normativa sobre las mejoras en una vivienda alquilada

El Código Civil y Comercial también regula las modificaciones que pueden hacerse en una propiedad alquilada. En principio, el inquilino está habilitado a realizar mejoras, siempre que el contrato no las prohíba expresamente.

Sin embargo, no todos los gastos deben ser reintegrados por el propietario. El locador tiene la obligación de pagar las mejoras que se realizan para mantener el inmueble, mientras que no está obligado a cubrir aquellas que no son necesarias y que el inquilino decide incorporar por comodidad o lujo .

De esta manera, la normativa diferencia entre los arreglos vinculados con la conservación de la vivienda, los daños que pueden atribuirse a quien la alquila y las modificaciones que responden a una decisión personal del inquilino.