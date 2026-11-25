Evitá secadora y plancha hasta verificar que la tinta salió, ya que el calor fija los residuos y complica su eliminación, según expertos.

Las manchas de tinta de bolígrafo pueden arruinar la ropa de algodón y los jeans, pero existen métodos respaldados por instituciones especializadas que ayudan a tratar los residuos sin deteriorar las prendas. Un truco que recomiendan guías técnicas y organismos del sector consiste en utilizar alcohol y papel absorbente para retirar progresivamente la tinta.

Aunque no existen garantías de que funcione en todos los casos, las recomendaciones se apoyan en procedimientos de limpieza de textiles y en conocimientos sobre cómo tratar manchas sin fijarlas en las fibras.

¿Qué truco sirve para quitar manchas de bolígrafo de la ropa?

El alcohol de limpieza es uno de los métodos recomendados para tratar manchas de tinta. El American Cleaning Institute (ACI) aconseja aplicarlo sobre la zona afectada, colocar la mancha hacia abajo sobre papel absorbente y utilizar el producto desde el reverso de la tela.

Después, se debe cambiar el papel a medida que absorba la tinta, enjuagar y lavar con detergente.

¿Cómo quitar tinta de bolígrafo de los jeans?

Para tratar manchas de tinta en prendas lavables, el ACI propone el siguiente procedimiento:

Colocar la zona manchada sobre papel absorbente limpio Aplicar alcohol de limpieza desde el reverso de la tela Cambiar el papel con frecuencia para evitar que la tinta vuelva a transferirse Enjuagar bien y lavar con detergente.

La institución también advierte que algunas manchas de tinta de bolígrafo pueden ser imposibles de eliminar por completo.

Según el ACI, para tratar tinta en jeans conviene poner papel absorbente debajo, aplicar alcohol desde el revés y lavar con detergente. Fuente: Shutterstock

¿Cómo eliminar tinta de la ropa de algodón?

La guía de la Universidad de Georgia, a través de su servicio de extensión especializado en textiles, contempla tratamientos con alcohol para determinadas manchas de tinta y recomienda cambiar el material absorbente a medida que recoge los residuos.

Antes de aplicar el producto, es importante comprobar la etiqueta de la prenda y probarla en una zona poco visible. El alcohol puede dañar ciertas fibras, como acetato, triacetato y modacrílico.

¿Cuánto tiempo debe tener la mancha para quitarla?

Texas A&M AgriLife Extension recomienda tratar las manchas cuanto antes, ya que las antiguas pueden resultar difíciles o imposibles de eliminar. Además, advierte que el calor puede fijar los residuos.

Por eso, conviene evitar la secadora y la plancha hasta comprobar que la tinta desapareció. Si la mancha persiste, el procedimiento puede repetirse antes de volver a lavar la prenda.