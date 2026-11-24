Dejar la puerta de la lavadora abierta después de cada uso ayuda a prevenir la acumulación de humedad.

Aunque la lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares españoles, no todo el mundo sabe cómo mantenerla correctamente. Uno de los hábitos más comunes consiste en cerrar la puerta inmediatamente después de retirar la ropa limpia, una práctica que favorece la acumulación de humedad en su interior.

Al finalizar el programa de lavado, pueden quedar restos de agua y detergente en el tambor y en la junta de goma de la puerta. Estas condiciones favorecen la proliferación de microorganismos y la aparición de malos olores.

Para evitarlo, existe un truco sencillo que no requiere productos de limpieza ni supone un gasto adicional: dejar la puerta de la lavadora abierta después de cada lavado.

Para qué sirve dejar la puerta de la lavadora abierta después de cada lavado

Dejar la puerta de la lavadora abierta permite que el aire circule por el interior del electrodoméstico y facilita la evaporación del agua que permanece en el tambor y en los pliegues de la goma.

Fabricantes como Bosch y Samsung recomiendan incorporar esta práctica a la rutina de mantenimiento. El objetivo es evitar que la humedad permanezca atrapada en el interior del aparato durante largos periodos.

Entre los principales beneficios de este hábito se encuentran:

Prevenir la aparición de moho en la junta de goma.

Reducir la acumulación de humedad en el tambor.

Evitar que los malos olores se impregnen en las prendas.

Favorecer el secado natural del interior del electrodoméstico.

Mantener en mejores condiciones las zonas de difícil acceso.

Esta práctica resulta especialmente útil en las lavadoras de carga frontal, cuyos cierres herméticos impiden la circulación del aire cuando la puerta permanece cerrada.

Cuánto tiempo hay que dejar abierta la puerta de la lavadora

El cajetín del detergente también puede acumular humedad y restos de jabón. Fuente: shutterstock

En su guía de mantenimiento de lavadoras, Bosch recomienda dejar la puerta abierta durante unos 30 minutos después de cada lavado para prevenir la acumulación de humedad y la aparición de moho.

Por su parte, Samsung aconseja mantenerla abierta hasta que el interior esté completamente seco tras limpiar la junta de goma.

El tiempo necesario puede variar en función de la temperatura, la humedad ambiental y la ventilación de la estancia. Por este motivo, no existe un plazo universal que sirva para todos los hogares.

No es necesario dejar la puerta completamente abierta durante todo el día. Basta con facilitar la circulación del aire hasta que desaparezca la humedad. En hogares con niños pequeños o mascotas, es importante extremar las precauciones para evitar accidentes.

Por qué también se recomienda dejar abierto el cajetín del detergente

El tambor no es el único lugar de la lavadora en el que pueden acumularse restos de agua. El compartimento donde se deposita el detergente y el suavizante también puede convertirse en un foco de suciedad y malos olores.

Por este motivo, conviene dejar el cajetín ligeramente abierto después de utilizar el electrodoméstico y limpiarlo de forma periódica para retirar los restos de los productos de lavado.

Otro de los consejos de Bosch consiste en pasar un paño seco por la junta de goma después de cada uso, especialmente por sus pliegues, donde suelen acumularse pequeñas cantidades de agua.

Cómo evitar que la lavadora y la ropa tengan olor a humedad

Además de dejar la puerta abierta después de cada lavado, existen otros hábitos que permiten mantener el electrodoméstico en buenas condiciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Retirar la ropa inmediatamente después de que finalice el programa

Utilizar la cantidad de detergente indicada por el fabricante

Limpiar periódicamente el filtro y realizar los ciclos de limpieza del tambor previstos para cada modelo.