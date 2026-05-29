Cómo liberar espacio de Gmail sin comprar espacio de almacenamiento adicional ni gastar plata: el truco que pocos conocen Fuente: Shutterstock

Muchas personas reciben el aviso de almacenamiento lleno en Gmail sin entender por qué el espacio desaparece tan rápido.

Lo que pocos saben es que existe un truco muy simple que puede liberar varios gigabytes en pocos minutos sin necesidad de pagar un plan adicional.

La clave está en dos carpetas que suelen pasar desapercibidas y que acumulan miles de archivos innecesarios con el paso del tiempo.

El truco para liberar espacio en Gmail en pocos minutos

Uno de los métodos más efectivos para recuperar almacenamiento consiste en vaciar completamente las carpetas de Spam y Papelera.

Cómo liberar espacio de Gmail sin comprar espacio de almacenamiento adicional ni gastar plata: el truco que pocos conocen Fuente: Shutterstock

Aunque muchos usuarios eliminan correos manualmente, esos mensajes siguen ocupando espacio hasta que se borran definitivamente de esas secciones.

Para hacerlo hay que:

Entrar a Gmail.

Ir a la carpeta “Spam”.

Seleccionar “Eliminar todos los mensajes”.

Luego ingresar a “Papelera”.

Vaciar todos los correos eliminados.

Este procedimiento puede recuperar muchísimo espacio acumulado, especialmente en cuentas antiguas o con muchos archivos adjuntos.

Otras formas de liberar almacenamiento en Gmail

Además de vaciar Spam y Papelera, existen otras maneras simples de liberar espacio sin pagar almacenamiento adicional.

Eliminar correos con archivos pesados

Otra manera muy efectiva de liberar espacio en Gmail es borrar correos que tengan fotos, videos, documentos o archivos adjuntos grandes, ya que suelen ocupar gran parte del almacenamiento de la cuenta.

Cómo liberar espacio de Gmail sin comprar espacio de almacenamiento adicional ni gastar plata: el truco que pocos conocen Fuente: Shutterstock

Eliminar este tipo de mensajes puede recuperar varios gigabytes en pocos minutos, especialmente en cuentas que se usan hace años.

Borrar promociones y newsletters viejas

Las carpetas de promociones y notificaciones suelen acumular miles de correos innecesarios.

Eliminar publicidad, newsletters antiguas y mensajes automáticos ayuda a limpiar la cuenta rápidamente sin afectar mails importantes.

Revisar Google Fotos y Google Drive

El almacenamiento de Gmail se comparte con otros servicios de Google, como:

Google Drive

Google Photos

Por eso, borrar videos pesados, fotos duplicadas o archivos viejos también puede liberar espacio disponible.

Cuánto espacio ofrece Gmail gratis

Actualmente, Google ofrece 15 GB gratuitos por cuenta, compartidos entre Gmail, Drive y Fotos.

Cuando ese límite se completa, los usuarios pueden dejar de recibir correos, tener problemas para guardar archivos o no poder sincronizar documentos y fotos correctamente.

Por eso, realizar limpiezas periódicas se volvió fundamental para evitar pagar almacenamiento extra innecesariamente.