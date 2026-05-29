Frotar limón y sal gruesa en la bacha de la cocina: para qué sirve y para qué lo recomiendan.

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La bacha de la cocina acumula manchas, sarro y malos olores con el uso diario. Sin embargo, hay un truco casero que se volvió viral y que no requiere productos químicos ni gastos: frotar limón y sal gruesa directamente sobre la superficie. Miles de personas lo adoptaron como parte de su rutina de limpieza semanal.

El método funciona tanto en bachas de acero inoxidable como en las de cerámica o gres. El resultado es una superficie más limpia, sin residuos y con un olor fresco que dura varias horas.

Para qué sirve el limón y la sal gruesa en la bacha

La combinación no es casual. Cada ingrediente cumple una función específica:

La sal gruesa actúa como abrasivo natural. Sus cristales desprenden manchas incrustadas, restos de grasa y depósitos de sarro sin rayar la superficie.

El limón aporta ácido cítrico, que disuelve la cal, neutraliza los malos olores y deja un efecto blanqueador leve sobre el acero.

Juntos, generan una reacción de limpieza profunda sin productos tóxicos ni aerosoles.

El limón aporta ácido cítrico, que disuelve la cal, neutraliza los malos olores y deja un efecto blanqueador leve sobre el acero.

El ácido cítrico del limón también tiene propiedades antimicrobianas comprobadas, lo que contribuye a reducir bacterias en una de las zonas más usadas de la cocina.

Cómo hacerlo paso a paso

El procedimiento es simple y lleva menos de cinco minutos:

Cortá un limón al medio y espolvoreá sal gruesa directamente sobre la mitad. Frotá la mitad del limón sobre toda la superficie de la bacha, incluyendo bordes, la zona del desagüe y las canillas. Dejá actuar entre 5 y 10 minutos para que el ácido cítrico disuelva el sarro y la grasa. Enjuagá con agua caliente y secá con un paño limpio para recuperar el brillo. Repetí el proceso en el desagüe: exprimí el limón usado dentro del caño y tirá agua caliente. Neutraliza los olores acumulados.

Para manchas muy incrustadas, podés aplicar sal gruesa primero, dejar reposar unos minutos y luego frotar con el limón.

Si el acero inoxidable perdió brillo, terminá el proceso con unas gotas de aceite de oliva frotadas con un papel de cocina. Recupera el aspecto brillante y genera una capa protectora leve contra nuevas manchas.

Este truco no reemplaza una limpieza profunda periódica, pero como mantenimiento semanal es suficiente para mantener la bacha en condiciones.