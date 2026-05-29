Confirman la noticia más esperada y desde ahora la licencia de conducir será gratuita: quiénes ya no tienen que pagar para renovarla Fuente: Archivo / Canva

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que determinados grupos de personas quedarán exentos de pagar uno de los costos principales al momento de renovar la licencia de conducir.

De esta manera, quienes accedan al beneficio no deberán abonar la Boleta Única Inteligente (BUI), correspondiente al trámite de renovación de la licencia.

Quiénes no tienen que pagar la renovación de la licencia de conducir

Según informó oficialmente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los siguientes grupos podrán acceder a la exención del pago:

Confirman la noticia más esperada y desde ahora la licencia de conducir será gratuita: quiénes ya no tienen que pagar para renovarla Fuente: Archivo

Jubilados y pensionados.

Veteranos de Malvinas.

Personas carentes de recursos.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cursantes del Instituto Superior de la Seguridad Pública.

En todos los casos, será obligatorio presentar documentación que acredite la condición correspondiente el día del trámite.

Qué documentación hay que presentar para acceder al beneficio

Las autoridades detallaron que cada grupo deberá acreditar su situación con documentación específica.

Entre los requisitos aparecen:

Jubilados y pensionados: talón de haberes original y credencial Mi ANSES.

Personas con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad en formato físico o digital.

Cursantes del Instituto Superior de la Seguridad Pública: nota institucional que justifique la necesidad de poseer licencia.

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La documentación deberá presentarse al momento de realizar la renovación de la licencia de conducir.

Cuánto cuesta actualmente renovar la licencia en CABA

Actualmente, el costo de renovación de la licencia en la Ciudad de Buenos Aires está compuesto por dos pagos:

Renovación de Licencia (BUI): $34.200.

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $8.840.

Las personas alcanzadas por las exenciones no deberán pagar la BUI, aunque sí tendrán que abonar el CENAT, que continúa siendo obligatorio para completar el trámite.

Cuál es la edad límite para renovar la licencia de conducir en Argentina

En Argentina no existe una edad máxima para manejar ni para renovar la licencia de conducir.

Sin embargo, a medida que avanzan los años cambian los requisitos y la frecuencia de renovación del registro.

Para mantener vigente la licencia, los conductores deben presentar un certificado de aptitud psicofísica emitido por médicos o centros de salud habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Actualmente, los plazos funcionan de la siguiente manera:

Entre los 21 y 65 años, la renovación debe realizarse cada 5 años.

A partir de los 70 años, el trámite pasa a ser anual.

El objetivo de este requisito es comprobar que la persona conserva las condiciones físicas y cognitivas necesarias para conducir de manera segura.