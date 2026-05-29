El Gobierno nacional oficializó el último tramo de la recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, correspondiente al mes de mayo de 2026 .

De esta manera, los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea percibirán en junio sus haberes actualizados. Este incremento, que cierra el esquema trimestral fijado por el Ejecutivo, impactará directamente en el cálculo del medio aguinaldo que se abona el próximo mes.

La medida fue publicada el pasado 1° de abril en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta que estableció la nueva escala de haberes mensuales.

El documento detalla que la actualización salarial fue diseñada en tres tramos consecutivos aplicados en los sueldos de marzo, abril y mayo. El objetivo de esta normativa fue reconocer la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal militar, adecuando sus ingresos a la pauta salarial del sector público nacional.

Al cobrar los sueldos a mes vencido, la liquidación que se depositará en los primeros días de junio traerá un alivio extra para los uniformados.

Esto se debe a que, junto con el salario de mayo con el nuevo aumento, se pagará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre, que en este caso corresponde justamente a la escala de mayo.

Además del personal militar en actividad, la normativa vigente contempla incrementos proporcionales para la Policía de Establecimientos Navales . Asimismo, la actualización de los montos alcanza a los cadetes de las distintas instituciones de formación, quienes también verán reflejada la suba en el haber mensual que perciben en concepto de beca durante su preparación para el egreso como oficiales de las fuerzas.

Para tener un panorama claro de los ingresos, es necesario sumar el haber básico de mayo y el proporcional del medio aguinaldo. A continuación, se detalla una estimación de los montos totales brutos que cobrarán los distintos grados del escalafón militar el mes que viene, contemplando la suma de ambos conceptos salariales según los anexos publicados.

Grado Haber mensual (Mayo 2026) Medio Aguinaldo Total bruto a cobrar en Junio Teniente General, Almirante, Brigadier General $ 3.161.227 $ 1.580.613,50 $ 4.741.840,50 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $ 2.249.776 $ 1.124.888 $ 3.374.664 Capitán, Teniente de Navío $ 1.276.302 $ 638.151 $ 1.914.453 Suboficial Mayor $ 1.580.610 $ 790.305 $ 2.370.915 Sargento, Cabo Principal $ 980.975 $ 490.487,50 $ 1.471.462,50 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $ 742.200 $ 371.100 $ 1.113.300

Nota: cifras de referencia basadas en el haber básico publicado. Pueden variar según suplementos.