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WhatsApp continúa actualizando sus sistemas de seguridad y compatibilidad, algo que impacta directamente en millones de celulares antiguos alrededor del mundo.

A medida que la aplicación incorpora nuevas funciones, inteligencia artificial y mejoras de protección, algunos dispositivos quedan fuera de soporte porque sus sistemas operativos ya no pueden ejecutar correctamente las últimas versiones.

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Como consecuencia, determinados modelos perderán acceso a la plataforma a partir de junio y dejarán de poder enviar mensajes, realizar llamadas o recibir actualizaciones.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

La aplicación revisa periódicamente cuáles son las versiones mínimas de Android y iPhone necesarias para seguir funcionando correctamente.

WhatsApp deja de funcionar en todo el mundo y estos modelos de celulares ya no podrán volver a usar la aplicación Fuente: Archivo
WhatsApp deja de funcionar en todo el mundo y estos modelos de celulares ya no podrán volver a usar la aplicación Fuente: Archivo

Cuando un celular queda demasiado desactualizado, WhatsApp deja de ofrecer:

  • Actualizaciones de seguridad.
  • Compatibilidad con nuevas funciones.
  • Soporte técnico.
  • Protección frente a vulnerabilidades.

Además, muchos equipos antiguos ya no cuentan con capacidad suficiente para ejecutar herramientas modernas de la plataforma, especialmente aquellas relacionadas con cifrado, videollamadas y funciones basadas en inteligencia artificial.

Por ese motivo, Meta elimina gradualmente la compatibilidad con determinados sistemas operativos

Los modelos en los que dejará de funcionar WhatsApp en junio

iPhone:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos anteriores

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Ace 4
  • Galaxy Core II

LG:

  • Optimus G
  • Optimus L5 II
  • Optimus L7 II
  • L70
  • L90

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia M
  • Xperia E1
  • Xperia L
  • Xperia SP

HTC:

  • One M7
  • Desire 500
  • Desire 300
  • Desire 601

Motorola:

  • Moto G (1.ª generación)
  • Moto E (1.ª generación)
  • Moto X (1.ª generación)

Huawei:

  • Ascend P6
  • Ascend G6
  • Ascend Y530

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Qué pasa cuando un teléfono pierde compatibilidad con WhatsApp

Una vez que el dispositivo deja de ser compatible, la aplicación puede comenzar a presentar fallas progresivas hasta bloquear completamente el acceso.

WhatsApp deja de funcionar en todo el mundo y estos modelos de celulares ya no podrán volver a usar la aplicación Fuente: Archivo
WhatsApp deja de funcionar en todo el mundo y estos modelos de celulares ya no podrán volver a usar la aplicación Fuente: Archivo

Entre los problemas más frecuentes aparecen:

  • Imposibilidad de abrir la aplicación.
  • Fallas al enviar o recibir mensajes.
  • Cortes en llamadas y videollamadas.
  • Pérdida de acceso a copias de seguridad.
  • Errores al actualizar desde la tienda de aplicaciones.

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