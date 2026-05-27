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WhatsApp continúa actualizando sus sistemas de seguridad y compatibilidad, algo que impacta directamente en millones de celulares antiguos alrededor del mundo.
A medida que la aplicación incorpora nuevas funciones, inteligencia artificial y mejoras de protección, algunos dispositivos quedan fuera de soporte porque sus sistemas operativos ya no pueden ejecutar correctamente las últimas versiones.
Como consecuencia, determinados modelos perderán acceso a la plataforma a partir de junio y dejarán de poder enviar mensajes, realizar llamadas o recibir actualizaciones.
Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares
La aplicación revisa periódicamente cuáles son las versiones mínimas de Android y iPhone necesarias para seguir funcionando correctamente.
Cuando un celular queda demasiado desactualizado, WhatsApp deja de ofrecer:
- Actualizaciones de seguridad.
- Compatibilidad con nuevas funciones.
- Soporte técnico.
- Protección frente a vulnerabilidades.
Además, muchos equipos antiguos ya no cuentan con capacidad suficiente para ejecutar herramientas modernas de la plataforma, especialmente aquellas relacionadas con cifrado, videollamadas y funciones basadas en inteligencia artificial.
Por ese motivo, Meta elimina gradualmente la compatibilidad con determinados sistemas operativos
Los modelos en los que dejará de funcionar WhatsApp en junio
iPhone:
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- Modelos anteriores
Samsung:
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Ace 4
- Galaxy Core II
LG:
- Optimus G
- Optimus L5 II
- Optimus L7 II
- L70
- L90
Sony:
- Xperia Z
- Xperia M
- Xperia E1
- Xperia L
- Xperia SP
HTC:
- One M7
- Desire 500
- Desire 300
- Desire 601
Motorola:
- Moto G (1.ª generación)
- Moto E (1.ª generación)
- Moto X (1.ª generación)
Huawei:
- Ascend P6
- Ascend G6
- Ascend Y530
Qué pasa cuando un teléfono pierde compatibilidad con WhatsApp
Una vez que el dispositivo deja de ser compatible, la aplicación puede comenzar a presentar fallas progresivas hasta bloquear completamente el acceso.
Entre los problemas más frecuentes aparecen:
- Imposibilidad de abrir la aplicación.
- Fallas al enviar o recibir mensajes.
- Cortes en llamadas y videollamadas.
- Pérdida de acceso a copias de seguridad.
- Errores al actualizar desde la tienda de aplicaciones.