WhatsApp deja de funcionar en todo el mundo y estos modelos de celulares ya no podrán volver a usar la aplicación Fuente: Archivo

WhatsApp continúa actualizando sus sistemas de seguridad y compatibilidad, algo que impacta directamente en millones de celulares antiguos alrededor del mundo.

A medida que la aplicación incorpora nuevas funciones, inteligencia artificial y mejoras de protección, algunos dispositivos quedan fuera de soporte porque sus sistemas operativos ya no pueden ejecutar correctamente las últimas versiones.

Como consecuencia, determinados modelos perderán acceso a la plataforma a partir de junio y dejarán de poder enviar mensajes, realizar llamadas o recibir actualizaciones.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

La aplicación revisa periódicamente cuáles son las versiones mínimas de Android y iPhone necesarias para seguir funcionando correctamente.

WhatsApp deja de funcionar en todo el mundo y estos modelos de celulares ya no podrán volver a usar la aplicación Fuente: Archivo

Cuando un celular queda demasiado desactualizado, WhatsApp deja de ofrecer:

Actualizaciones de seguridad.

Compatibilidad con nuevas funciones.

Soporte técnico.

Protección frente a vulnerabilidades.

Además, muchos equipos antiguos ya no cuentan con capacidad suficiente para ejecutar herramientas modernas de la plataforma, especialmente aquellas relacionadas con cifrado, videollamadas y funciones basadas en inteligencia artificial.

Por ese motivo, Meta elimina gradualmente la compatibilidad con determinados sistemas operativos

Los modelos en los que dejará de funcionar WhatsApp en junio

iPhone:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Ace 4

Galaxy Core II

LG:

Optimus G

Optimus L5 II

Optimus L7 II

L70

L90

Sony:

Xperia Z

Xperia M

Xperia E1

Xperia L

Xperia SP

HTC:

One M7

Desire 500

Desire 300

Desire 601

Motorola:

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Moto X (1.ª generación)

Huawei:

Ascend P6

Ascend G6

Ascend Y530

Qué pasa cuando un teléfono pierde compatibilidad con WhatsApp

Una vez que el dispositivo deja de ser compatible, la aplicación puede comenzar a presentar fallas progresivas hasta bloquear completamente el acceso.

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Entre los problemas más frecuentes aparecen: