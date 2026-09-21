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El tiempo tendrá varios cambios durante los próximos días en Córdoba. La semana comenzará con cielo nublado, viento y temperaturas frescas, pero el panorama cambiará rápidamente con el avance de los días.
El ascenso térmico será uno de los principales protagonistas del pronóstico: de los 20° previstos para el martes, la máxima llegará a 31° hacia el final de la semana, mientras que durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas elevadas y no se esperan lluvias.
Cómo estará el tiempo en Córdoba esta semana
Este lunes 21, el cielo permanecerá nublado y la temperatura oscilará entre 11° y 22°. El viento será uno de los factores destacados, con velocidades de entre 13 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 km/h. No se esperan precipitaciones.
El martes 22 llegará con condiciones más estables: habrá momentos de cielo algo nublado y otros con sol, con una mínima de 6° y una máxima de 20°. Los vientos serán leves, de hasta 22 km/h, y la probabilidad de lluvia será del 0%.
Para el miércoles 23, comenzará a sentirse con mayor fuerza el ascenso de temperatura. El cielo estará parcialmente nublado con presencia de sol y las marcas térmicas estarán entre 9° y 26°. Los vientos serán moderados, de 13 a 22 km/h, sin lluvias previstas.
El jueves 24 será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 31° y una mínima de 14°. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque habrá momentos de sol. Los vientos se ubicarán entre 13 y 22 km/h y no se esperan precipitaciones.
El viernes 25 continuará la tendencia cálida, con cielo algo nublado y momentos de sol. La temperatura llegará a 29°, con una mínima de 15°, mientras que los vientos serán de entre 13 y 22 km/h.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Córdoba
El sábado 26 tendrá condiciones agradables, con sol y algunas nubes. La temperatura oscilará entre 14° y 28°, con vientos leves de 7 a 12 km/h.
Finalmente, el domingo 27 se presentará mayormente nublado y tendrá una máxima de 29° y una mínima de 16°. Los vientos serán más intensos, de entre 23 y 31 km/h, aunque tampoco se esperan precipitaciones.