Cómo estará el clima en Córdoba del lunes 21 al domingo 27 de septiembre.

El tiempo tendrá varios cambios durante los próximos días en Córdoba. La semana comenzará con cielo nublado, viento y temperaturas frescas, pero el panorama cambiará rápidamente con el avance de los días.

El ascenso térmico será uno de los principales protagonistas del pronóstico: de los 20° previstos para el martes, la máxima llegará a 31° hacia el final de la semana, mientras que durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas elevadas y no se esperan lluvias.

Cómo estará el tiempo en Córdoba esta semana

Este lunes 21, el cielo permanecerá nublado y la temperatura oscilará entre 11° y 22°. El viento será uno de los factores destacados, con velocidades de entre 13 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 km/h. No se esperan precipitaciones.

El martes 22 llegará con condiciones más estables: habrá momentos de cielo algo nublado y otros con sol, con una mínima de 6° y una máxima de 20°. Los vientos serán leves, de hasta 22 km/h, y la probabilidad de lluvia será del 0%.

Para el miércoles 23, comenzará a sentirse con mayor fuerza el ascenso de temperatura. El cielo estará parcialmente nublado con presencia de sol y las marcas térmicas estarán entre 9° y 26°. Los vientos serán moderados, de 13 a 22 km/h, sin lluvias previstas.

El jueves 24 será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 31° y una mínima de 14°. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque habrá momentos de sol. Los vientos se ubicarán entre 13 y 22 km/h y no se esperan precipitaciones.

El viernes 25 continuará la tendencia cálida, con cielo algo nublado y momentos de sol. La temperatura llegará a 29°, con una mínima de 15°, mientras que los vientos serán de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico del tiempo en Córdoba. SMN.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Córdoba

El sábado 26 tendrá condiciones agradables, con sol y algunas nubes. La temperatura oscilará entre 14° y 28°, con vientos leves de 7 a 12 km/h.

Finalmente, el domingo 27 se presentará mayormente nublado y tendrá una máxima de 29° y una mínima de 16°. Los vientos serán más intensos, de entre 23 y 31 km/h, aunque tampoco se esperan precipitaciones.