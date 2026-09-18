El tiempo se complicará en el noreste argentino durante este sábado 19 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta por tormentas que alcanza a Corrientes y Misiones, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

Tormentas fuertes, posibilidad de granizo y lluvias intensas

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos y ráfagas fuertes .

La alerta se mantiene vigente para este sábado. Captura SMN.

Para la región del noreste se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

La inestabilidad se dará durante el sábado, con lluvias y tormentas previstas a lo largo de la jornada.

Pronóstico extendido en Corrientes y Misiones. Captura SMN.

Alerta amarilla: qué significa para los habitantes

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La presencia de actividad eléctrica, fuertes ráfagas, lluvias intensas y granizo puede generar complicaciones en calles, rutas y sectores vulnerables a anegamientos.

Podrían presentarse diversos fenómenos meteorológicos. Archivo

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.