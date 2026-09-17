Preparar un buen bife a la plancha no depende solamente de elegir un buen corte y controlar el punto de cocción. También es importante que la superficie donde se cocina esté limpia y en buenas condiciones para evitar que la carne se adhiera o tome sabores de restos anteriores.

Por eso, existe un truco casero con vinagre que algunos cocineros utilizan antes de cocinar. El ingrediente, habitual en cualquier cocina, puede ayudar a aflojar restos de grasa y suciedad que quedan adheridos a la superficie.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la plancha antes de hacer un bife?

El objetivo es aflojar restos de grasa y suciedad que pueden haber quedado sobre la superficie después de otras comidas.

El vinagre contiene ácido acético, que puede contribuir a ablandar determinados residuos y facilitar su posterior eliminación . Sin embargo, no reemplaza una limpieza profunda ni funciona como un desengrasante industrial.

La idea es utilizarlo como un paso previo para acondicionar la superficie antes de cocinar.

¿Cómo usar el vinagre en la plancha de la cocina?

(Representación creada con IA) ChatGPT

Para aplicar este truco, se puede colocar vinagre blanco en un pulverizador y rociar una cantidad moderada sobre la plancha fría o a una temperatura segura para manipularla.

Después hay que dejarlo actuar durante unos minutos y pasar un paño o elemento de limpieza adecuado para retirar la grasa y los restos.

Antes de colocar el bife, es fundamental retirar completamente cualquier resto de vinagre y suciedad de la superficie.

¿El vinagre cambia el sabor del bife?

Si la plancha queda correctamente limpia antes de cocinar, el objetivo es que el vinagre no entre en contacto con la carne.

Por eso, no se trata de utilizarlo como condimento ni de dejar una capa del producto sobre la superficie. Su función en este caso es facilitar la limpieza previa.

Una vez terminado el procedimiento, la plancha debe quedar limpia y preparada para la cocción.

El truco no busca cambiar el sabor de la carne, sino ayudar a conseguir una plancha más limpia antes de cocinar el bife.