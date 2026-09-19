Clima en México para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, emitieron su pronóstico extendido para este sábado 19 y domingo 20 de septiembre marcado por “lluvias muy fuertes” en dos estados claves, Chiapas y Oaxaca , a su vez, el reporte indica que para este fin de semana se espera “la interacción de canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles altos de la atmósfera”.

Esta interacción ciclónica y de vaguadas anunciada por la CONAGUA y el SMS ocasionará “ lluvias intensas en el sureste del país y la península de Yucatán al igual que chubascos con lluvias fuertes en el norte, oriente, occidente y sur del país incluyendo el Valle de México”.

Clima para fin de semana con lluvias muy fuertes

Lluvias fuertes para este 19 de septiembre en Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado 19 de septiembre se registrarán lluvias muy fuertes en Chiapas con puntuales intensas y acumulado de agua de hasta 75 a 150 mm en centro y sur del estado.

Este fenómeno también se vivirá en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, pero con un acumulado de agua de 50 a 75 mm que pueden llegar a generar deslaves, encharcamientos severos o desbordamiento de ríos y arroyos en las zonas afectadas.

Oaxaca y otros estados con lluvias fuertes el domingo 20 de septiembre

Las autoridades en materia de meteorología indican que este domingo 20 de septiembre se registrarán lluvias muy fuertes en Oaxaca (oeste), Chiapas (costa, este, centro y sur), Campeche (norte y centro) y Yucatán (centro y oeste)” con un acumulado de entre 75 y 150 mm.

Con un acumulado de 50 a 75 mm, otros 10 estados se verán afectados por las lluvias con una clasificación de “lluvias fuertes con puntuales muy fuertes”.

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Nayarit (norte y costa)

Jalisco (oeste, suroeste y centro)

Colima, Michoacán (norte, centro y oeste)

Puebla (norte y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Tabasco (oeste y sur)

Quintana Roo (centro y norte)

Para la noche de este sábado 19 de septiembre, la CONAGUA informó que se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Fin de semana de lluvias en México CONAGUA

Tres zonas en Vigilancia por potencial ciclónico

Las autoridades también alertaron de un potencial ciclónico en el océano Pacífico. “La más próxima a costas nacionales tiene 80 % de probabilidad para formar un Ciclón Tropical en 48 horas” .

Zona de baja presión al sur este de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California Zona de Baja presión asociada a los remanentes de la depresión tropical 15-E

La más próxima a costas nacionales tiene 80 % de probabilidad para formar un Ciclón Tropical en 48 horas. CONAGUA

“Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, remarcó el SMN en su más reciente reporte.