Con la primavera a pocos días de comenzar, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para un cambio habitual en su paisaje urbano: la aparición del polen de los plátanos. Para quienes padecen alergias, este fenómeno puede convertirse en un problema durante sus desplazamientos cotidianos, pero ahora cuentan con una herramienta para anticiparse a las zonas de mayor exposición.

La propuesta fue desarrollada por Luciana Staiano, investigadora del Conicet, quien creó un mapa sobre Google Maps para ubicar las cuadras donde hay ejemplares de Platanus x acerifolia. La iniciativa busca que los usuarios puedan organizar sus recorridos según la época del año.

Cómo funciona el mapa de plátanos de Buenos Aires

La herramienta utiliza información procedente del relevamiento y la digitalización del arbolado público lineal realizado por el Gobierno de la Ciudad entre 2017 y 2018. A partir de esos registros, Staiano organizó las calles porteñas de acuerdo con la cantidad de ejemplares presentes en cada cuadra.

El sistema establece tres categorías para facilitar la lectura del mapa: “pocos”, “varios” y “muchos”. La primera corresponde a calles que tienen hasta tres plátanos; la segunda contempla entre cuatro y seis; mientras que la tercera identifica las cuadras con siete o más árboles. Cada grupo aparece representado con un color diferente para permitir una identificación rápida.

La primera versión del mapa fue publicada el 7 de septiembre y todavía funciona como una beta, por lo que continúa en etapa de pruebas y desarrollo. Sin embargo, la respuesta inicial fue considerable: apenas seis días después de su lanzamiento, la plataforma ya había registrado más de 35.000 visitas.

Por qué los plátanos son tan comunes en CABA

La presencia de esta especie en las calles porteñas no es casual. El árbol tiene características que favorecen su adaptación al ambiente urbano: puede resistir la contaminación y las variaciones térmicas, necesita poca cantidad de agua y desarrolla una copa extensa capaz de ofrecer sombra durante gran parte del año.

Por esas condiciones, los plátanos fueron utilizados ampliamente en plazas, bulevares y paseos de la Ciudad. El censo de arbolado porteño realizado en 2018 indicó que esta especie representaba cerca del 16% de los árboles existentes, una proporción equivalente aproximadamente a uno de cada seis ejemplares.

El período de mayor interés para quienes sufren alergias llega durante septiembre, cuando los plátanos comienzan a liberar polen. Ese material, que puede observarse como un fino polvo amarillento suspendido en el ambiente, es el que puede desencadenar reacciones alérgicas en parte de la población.