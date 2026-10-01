Vuelve la Feria Francesa, un evento gastronómico para disfrutar de un fin de semana único.

Con la llegada de la primavera, los planes al aire libre se convierten en una buena opción para disfrutar de Buenos Aires. Y para quienes quieran vivir una experiencia que transporte a París sin salir de la Ciudad, vuelve La Feria Francesa, un evento gastronómico que reúne sabores, productos y propuestas de la cultura francesa.

Organizada por la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina (Lucullus), la feria se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 11 a 18.30, en Plaza Francia. Con entrada libre y gratuita, la propuesta incluirá stands gastronómicos, música en vivo, masterclasses y actividades para compartir durante el fin de semana.

La Feria Francesa en Plaza Francia: qué se podrá comer

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos y probar especialidades tradicionales y modernas de la gastronomía francesa. La oferta incluirá baguettes recién horneadas, quesos, crêpes dulces, boeuf bourguignon, soupe à l’oignon, quiches, croque-monsieur y macarons, entre otras opciones.

También habrá alternativas vegetarianas y sin TACC, para que el público pueda elegir entre diferentes propuestas.

La edición de primavera contará con la participación de reconocidos restaurantes, chefs, panaderías, pastelerías y productores.

La Feria Francesa en Plaza Francia: qué se podrá comer. Prensa.

Entre los feriantes estarán L’Apéro, Jorgelina Lacassagne, Las Dinas, Compañía de Chocolates, Daniel Bakery, Pastelería Mauricio Asta, Kakawa, Gontran Cherrier, Catering Topinambour, Merci, Jimena Fuster, Darton Cuisine, French Cookie, Laban, L’Epi Boulangerie, Frenchie by Jérôme Mathe, Cocu Boulangerie, Almacén 1249, By Joaqo, Santi Cheese Market, Morris Mousse, Le Troquet de Henry, Cinna, Toro Azul, Raclette, Oh La Sopa, Noire, L’Atelier Bistro, Quesos Fermier y Les Croquants.

La Feria Francesa en Plaza Francia: qué se podrá comer. Prensa.

Un Saint-Honoré gigante de 2 metros, la gran novedad

Una de las principales atracciones de esta edición será el armado en vivo de un Saint-Honoré gigante de dos metros, uno de los postres más emblemáticos de la pastelería francesa.

La preparación estará a cargo de los chefs pasteleros de Lucullus, quienes realizarán una creación colectiva frente al público. Los visitantes podrán observar de cerca el paso a paso y conocer las técnicas y los detalles de esta especialidad, en una demostración del savoir-faire de la pastelería francesa.

La Feria Francesa en Plaza Francia: qué se podrá comer. Prensa.

Música en vivo y actividades gastronómicas

La Feria Francesa también contará con espectáculos musicales, masterclasses y actividades vinculadas con la gastronomía. Estas propuestas permitirán acercarse a diferentes técnicas, productos y preparaciones de la tradición culinaria francesa.

El domingo 11 de octubre, Mariana Crole se presentará en dos horarios: a las 14.30 y a las 16.30, con música en vivo para acompañar la jornada.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa 2026

La Feria Francesa se realizará durante el segundo fin de semana de octubre en Plaza Francia, uno de los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

Horario: de 11 a 18.30.

Lugar: Plaza Francia, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.

Con una propuesta que combina gastronomía, música y cultura, el evento invita a recorrer los puestos, descubrir nuevos productores y disfrutar de especialidades francesas al aire libre, sin salir de Buenos Aires.