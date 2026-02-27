Cuando dejás de realizar la actividad por la cual te inscribiste como monotributista, no alcanza con dejar de facturar. Para evitar deuda y problemas futuros, es obligatorio informar la baja ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El trámite es gratuito, se realiza 100% online y puede gestionarse en cualquier momento. Sin embargo, hacerlo correctamente es clave para que no se generen períodos impagos ni intereses innecesarios. Esta guía actualizada reúne quiénes deben hacerlo, el paso a paso detallado y qué tener en cuenta después de confirmar la baja. La baja no es automática. Aunque dejes de facturar, ARCA seguirá considerándote activo hasta que informes formalmente el cese. Deben realizar el trámite de baja quienes: También puede generarse una baja de oficio si no se pagan 10 períodos consecutivos. En ese caso, la deuda se acumula y puede haber restricciones para reingresar. El trámite se realiza con CUIT y clave fiscal (nivel 2 o superior) desde el portal oficial de ARCA: Entrá al portal de ARCA y seleccioná “Acceso con clave fiscal”. Ingresá tu número de CUIT y tu clave fiscal. Una vez dentro del panel, buscá el servicio “Monotributo” en la lista de servicios habilitados. Si no aparece, primero deberás incorporarlo desde el “Administrador de Relaciones con Clave Fiscal”. Dentro del servicio, en el menú lateral izquierdo, seleccioná “Modificación y baja”. El sistema mostrará distintas tarjetas disponibles. Hacé clic en la tarjeta correspondiente y presioná el botón “Dar de baja” para iniciar el trámite. Indicá el mes y año de la baja y seleccioná el motivo (por ejemplo, cese de actividad, renuncia o exclusión). El período debe coincidir con el último mes en que realizaste actividad. El sistema te redirigirá al Registro Único Tributario para verificar los datos. Revisá cuidadosamente la información antes de continuar. Presioná “Confirmar” para finalizar. Luego podrás descargar la constancia digital de baja, que conviene guardar como respaldo. Es fundamental que el mes en el que solicitás la baja esté pago. La baja se hace efectiva desde el mes siguiente. Una vez confirmada la baja, se interrumpen automáticamente los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social vinculados al régimen. Si necesitás mantener aportes o cobertura médica, deberás gestionar una alternativa por separado. Si simplemente dejás de pagar sin informar la baja: En caso de renuncia voluntaria o exclusión, no se podrá volver al régimen hasta que transcurran tres años calendario completos desde la fecha correspondiente. Si la baja fue por cese de actividad, podés reinscribirte cuando retomes tu trabajo independiente. El trámite también se realiza online con clave fiscal. Gestionar la baja en tiempo y forma permite cerrar correctamente tu situación fiscal ante ARCA y evitar deudas que luego pueden complicar futuros trámites.