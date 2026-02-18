La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a advertir a los monotributistas que el 20 de febrero cierra el plazo para abonar la primera cuota del período febrero–agosto 2026, luego de la recategorización que se aplicó a principios de mes. Con esta actualización, cambiaron tanto las cuotas como los límites de facturación que definen cada categoría. El ajuste toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor del segundo semestre de 2025, indicador que actualiza las escalas del régimen simplificado. ARCA aclaró que el pago debe realizarse solo por medios electrónicos, salvo en el caso de los monotributistas sociales, que pueden hacerlo de manera presencial. Las escalas rigen desde febrero y se mantendrán vigentes hasta agosto de 2026. Estos montos determinan si un contribuyente permanece en el régimen o debe pasar al sistema general. Estos valores funcionan como una barrera antes del salto al régimen general, un punto clave para actividades con ingresos crecientes. Las cuotas incluyen el componente impositivo y el aporte previsional. A partir de la categoría C, las cifras cambian según se trate de servicios o ventas. La brecha entre servicios y comercio se amplía en las categorías más altas, sobre todo por el peso del aporte previsional. El incumplimiento no es un simple atraso. ARCA detalló que no pagar dentro del plazo previsto puede derivar en: Por eso, el organismo pidió revisar la categoría asignada tras la recategorización y confirmar que el monto a pagar coincida con los ingresos declarados. Para evitar demoras o multas, los especialistas recomiendan chequear: