Un nuevo paro universitario comenzó este martes impulsado por distintas federaciones docentes. Reclaman al Poder Ejecutivo la puesta en marcha “inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, ya aprobada por el Congreso.

La protesta, motorizada principalmente por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), regirá hasta el sábado 22 en el conjunto de las facultades de la UBA.

Si bien el nivel de acatamiento quedará sujeto a la decisión de cada cátedra en particular, desde las autoridades universitarias precisaron que, pese al paro, los edificios de todas las facultades continuarán abiertos con normalidad.

Los reclamos de la UBA

El eje central del conflicto sigue siendo la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque los gremios suman otros planteos: advierten sobre el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, y piden que se actualicen las partidas destinadas a hospitales universitarios y becas estudiantiles.

Desde AGD-UBA explicaron que, tras la votación del congreso de la Conadu histórica del 5 de agosto —que resolvió sostener el plan de lucha con un paro nacional durante esta semana—, la asamblea del gremio porteño asumió ese mandato con la mira puesta en un posible paro por tiempo indeterminado. Se sostendría hasta que la gestión de Javier Milei salde la deuda salarial , y que además contempla una nueva movilización a nivel nacional.

El paro alcanza a las facultades de la UBA.

Denuncian incumplimiento tras el pago de julio

Según las federaciones, al cobrarse en agosto el salario correspondiente a julio, docentes y no docentes verificaron que el Gobierno continúa sin ajustarse a lo que marca la ley : la recomposición salarial pendiente llegaría al 31,2%, cifra que no incluye el retroactivo reclamado desde la entrada en vigencia de la norma.

En una de sus últimas asambleas, AGD había rechazado de plano firmar lo que calificó como “semejante entrega”, al considerar que la propuesta salarial ofrecida representaba menos de la mitad de lo adeudado y que, además, funcionaría como una herramienta del Gobierno para seguir demorando el cumplimiento tanto de la ley como de la medida cautelar vigente.

El gremio también apuntó contra los sectores que festejaron el fallo judicial reciente. “Mientras las patronales, como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunas federaciones salen a celebrar el fallo, en los hechos, seguimos sin cobrar lo que nos corresponde por ley. Claro está que estas novedades también son el argumento para frenar cualquier intento de lucha por parte de los trabajadores universitarios”, cuestionaron desde AGD-UBA.