También se refirió a la muerte de alias Cholo y a un eventual sometimiento a la justicia.

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron que el paro armado que afecta a diferentes zonas del Magdalena y La Guajira terminará a las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026, según un comunicado divulgado este jueves. La organización hizo un llamado a comerciantes, conductores, trabajadores del turismo y demás habitantes a retomar progresivamente sus actividades, siempre de acuerdo con las condiciones de seguridad y las orientaciones de las autoridades.

El anuncio se conoce en medio de la ofensiva militar desplegada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella contra esta estructura armada. En su pronunciamiento, el grupo también se refirió al operativo en el que murió alias Cholo, rechazó las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y aseguró que mantiene su disposición a participar en un eventual proceso de sometimiento a la justicia.

¿Cuándo termina el paro armado de los Conquistadores de la Sierra?

Según el comunicado publicado por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el paro armado finalizará a las 7:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre de 2026.

La organización indicó que la medida había sido anunciada inicialmente por 72 horas y señaló que, una vez terminada, la población civil podrá comenzar a retomar sus actividades cotidianas de manera progresiva.

El llamado incluye a quienes trabajan en el comercio, el transporte, las tiendas, las empresas y el sector turístico, además de los demás ciudadanos que desarrollan sus actividades en las zonas afectadas.

El grupo pidió que este regreso se haga teniendo en cuenta las condiciones de seguridad existentes y siguiendo las instrucciones de las autoridades correspondientes.

¿Qué dijeron los Conquistadores de la Sierra sobre el paro armado?

En el documento, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada reconocieron las afectaciones ocasionadas durante las últimas 48 horas en diferentes sectores del Magdalena y La Guajira.

La organización manifestó que lamentaba las consecuencias generadas para la población civil y mencionó específicamente a campesinos, indígenas, comerciantes, trabajadores y otros habitantes que, según su comunicado, no hacen parte del conflicto.

Al mismo tiempo, atribuyó la situación a las actuaciones de la Fuerza Pública y a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional frente a la organización.

El paro armado ha afectado especialmente a sectores del Caribe colombiano, en un contexto marcado por el aumento de la presencia militar en la región.

¿Qué dijeron sobre la muerte de alias Cholo?

Uno de los principales puntos del comunicado está relacionado con la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado en el texto como integrante de la estructura.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada aseguraron que alias Cholo “se encontraba dormido” y sostuvieron que, pese a haberse entregado, fue asesinado por integrantes de la Fuerza Pública en presencia de su esposa.

La organización también se refirió a la muerte de un joven de 18 años durante los hechos y afirmó que el joven no portaba un arma. Según la versión incluida en el comunicado, habría sido confundido por la Fuerza Pública con un supuesto hijo de alias Pinocho.

Ambas afirmaciones corresponden a la versión entregada por la organización armada en su pronunciamiento.

¿Los Conquistadores de la Sierra quieren someterse a la justicia?

En su comunicado, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada aseguraron que mantienen su disposición a participar en un proceso de sometimiento a la justicia.

La organización afirmó que desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que, según el documento, conocieron la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, han manifestado públicamente esa disposición.

Sin embargo, señalaron que para avanzar en un eventual proceso solicitan garantías jurídicas y de seguridad para quienes participen.

“Reiteramos públicamente nuestra disposición a explorar mecanismos que permitan avanzar hacia un proceso de sometimiento”, señalaron en el comunicado, al tiempo que plantearon que deberían existir garantías para las partes y para las comunidades de los territorios involucrados.

¿Qué dijeron sobre su presencia en la Sierra Nevada?

Otro de los argumentos incluidos en el comunicado está relacionado con la presencia de otras organizaciones armadas en la región.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada aseguraron que su presencia en esos territorios responde, según su versión, a un intento por impedir el ingreso de otras estructuras, entre ellas el denominado Clan del Golfo.

El grupo sostuvo que esas organizaciones buscan instalarse en la Sierra Nevada y afirmó que su presencia podría generar afectaciones para campesinos, ganaderos, cafeteros, turistas y otros habitantes de la región.

Finalmente, la organización reiteró que las diferencias y conflictos deberían encaminarse hacia mecanismos de diálogo y entendimiento para evitar nuevas afectaciones a la población civil.