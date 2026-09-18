Los maestros de Montevideo realizarán este viernes un paro de 24 horas, dispuesto por la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), tras la agresión sufrida por una docente de la Escuela de Tiempo Completo N.º 326, ubicada en Leandro Gómez y San Martín, en el barrio Plácido Ellauri.

Según informaron desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el episodio se originó a partir de una pelea entre niños y terminó con la agresión física a la maestra por parte de un familiar. Desde Ademu señalaron que el hecho ocurrió a la salida del centro educativo y cuestionaron la forma en que se resolvió el conflicto.

La secretaria general de Ademu, Paola López, sostuvo que la situación podría haberse evitado mediante el diálogo y la mediación de los adultos. Según relató, la docente fue golpeada y arrojada al piso, mientras que desde el sindicato también lamentaron la participación de una adolescente, menor de edad, vinculada a uno de los alumnos.

La docente se encuentra recibiendo asistencia médica y posteriormente realizará la denuncia correspondiente. Desde el sindicato cuestionaron además que el servicio de emergencia solicitado para la escuela no haya llegado al lugar.

López vinculó el episodio con un fenómeno más amplio de violencia social que, según afirmó, también impacta en los centros educativos. “Lo que le pica a la sociedad, se rasca en la escuela pública”, expresó la dirigente sindical.

Durante la jornada de paro, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria informó que funcionará el Plan Comedor, con el objetivo de garantizar la alimentación de los escolares. Además, Ademu realizará una asamblea de trabajadores a las 17 horas. La medida está contemplada dentro del protocolo sindical previsto para situaciones de violencia en las escuelas.