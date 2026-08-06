Para quienes prefieren evitar los productos químicos al momento de aromatizar el hogar, existe una alternativa casera que se prepara con ingredientes básicos. La mezcla de laurel, canela y clavo de olor se convirtió en una opción popular por su facilidad de preparación y por el perfume agradable que desprende.

Cuando estos ingredientes se colocan en agua caliente, liberan una fragancia cálida, especiada y duradera que puede extenderse por varias habitaciones. Además de ser económica, esta preparación permite renovar el aroma de la casa de forma sencilla y sin depender de aerosoles ni esencias artificiales.

Por qué esta mezcla ayuda a perfumar la casa

Al calentarse en agua, el laurel, la canela y el clavo de olor desprenden sus compuestos aromáticos y generan una fragancia natural que se distribuye por los ambientes mediante el vapor.

Cada ingrediente aporta un aroma diferente: el laurel ofrece un tono herbal y fresco, la canela suma una fragancia dulce y envolvente, mientras que el clavo agrega un toque más intenso. Esta combinación puede ayudar a disimular olores persistentes provenientes de la comida, la humedad o los espacios que permanecieron cerrados.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar este aromatizador casero solo hacen falta algunos elementos habituales de la cocina:

Entre 6 y 8 hojas de laurel.

2 ramas de canela.

Entre 8 y 10 clavos de olor.

1 litro de agua.

Las cantidades pueden ajustarse según el tamaño del ambiente o la intensidad de aroma que se quiera obtener.

Cómo preparar el aromatizador natural

Primero, colocar el litro de agua en una olla y añadir las hojas de laurel, las ramas de canela y los clavos de olor.

Luego, seguir estos pasos:

Calentar la preparación hasta que comience a hervir. Reducir la intensidad del fuego. Dejar que la mezcla se cocine durante 15 a 20 minutos. Mantener la olla sin tapa para permitir que el vapor aromático se extienda por la vivienda.

Es importante controlar el nivel del agua durante todo el proceso y no dejar la olla encendida sin supervisión.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Si el agua comienza a evaporarse, puede añadirse un poco más para prolongar el efecto durante más tiempo.

Por qué muchas personas eligen esta alternativa natural

A diferencia de los aromatizantes comerciales, este método permite perfumar la casa utilizando ingredientes naturales que suelen encontrarse fácilmente en cualquier cocina.

Otra ventaja es que la intensidad del aroma puede regularse aumentando o disminuyendo la cantidad de laurel, canela o clavo de olor según las preferencias de cada hogar.

Además de ser una opción económica, reutilizable y sencilla de preparar, este truco evita el uso de aerosoles o fragancias sintéticas, por lo que se convirtió en uno de los métodos caseros más recomendados para mantener la casa con un aroma agradable de forma natural.