La decisión gubernamental responde a una intervención clave en Haedo, aunque durante esos días también se aprovechará la interrupción para avanzar con trabajos de señalamiento, vías, estaciones y otros sectores de la línea.

El Tren Sarmiento suspenderá su servicio por un lapso de 4 días durante el fin de semana largo de octubre, debido a una serie de obras que se llevarán a cabo en la traza de manera simultánea a partir del sábado 10 de octubre.

La decisión gubernamental responde a una intervención clave en Haedo, aunque durante esos días también se aprovechará la interrupción para avanzar con trabajos de señalamiento, vías, estaciones y otros sectores de la línea.

La medida se enmarca en el plan de Emergencia Ferroviaria, decretado por el Gobierno Nacional. Al ser trabajos indispensables para la seguridad operacional, de acuerdo a la publicación que realizaron desde Trenes Argentinos, la línea Sarmiento no funcionará en ninguno de sus ramales.

¿Por qué suspenden el servicio del Tren Sarmiento durante 4 días?

El Tren Sarmiento no funcionará durante 4 días por un actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo , una estructura que tiene más de 40 años de antigüedad.

Su intervención es de gran complejidad por ser el centro neurálgico de la operación, ya que permite controlar:

Cuatro vías.

La salida del depósito de locomotoras

La conexión con las vías de los ferrocarriles San Martín y Roca.

De acuerdo a la información difundida por el Gobierno Nacional, será necesario contar con una ventana de cuatro días para realizar el reemplazo y completar las pruebas correspondientes antes de restablecer el servicio.

El Tren Sarmiento no funcionará durante 4 días por un actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, una estructura que tiene más de 40 años de antigüedad. (Foto: Trenes Argentinos) Trenes Argentinos

Una por una: cuáles son las obras que se realizarán en la Línea Sarmiento

Cabe recordar que la intervención en Haedo forma parte de un plan más amplio de trabajo, en el que ya han sido renovadas las mesas de mando de Castelar y Moreno.

Durante la interrupción del servicio se realizarán distintas tareas en vías, estaciones y pasos a nivel, entre ellas:

Renovación de la vía sexta en la playa de maniobras de Once.

Trabajos de señalamiento en el paso nivel Rojas.

Intervenciones en los andenes de Ramos Mejía y Morón.

Obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

Renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca.

Intervenciones pluviales en el paso bajo nivel de Irigoyen.

Además de estas obras, se realizarán trabajos sobre el paso a nivel Goya, el andén central de Ciudadela, el sistema eléctrico de la subestación Castelar y el tendido de vías en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea, se llevarán a cabo tareas de desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos (limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías).

¿Cuándo suspenden el servicio del Tren Sarmiento y en qué fecha se reprogramará?

Los servicios eléctricos y diésel del Tren Sarmiento no funcionarán desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive. Se espera que retomen su cronograma habitual a partir del miércoles 14 de octubre.

Cabe destacar que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Los pasajeros podrán realizar consultas al respecto a través de este enlace.