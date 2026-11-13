El Black Friday se celebrará el próximo 27 de noviembre en España.

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre y marcará una de las principales jornadas comerciales del año en España. Durante esta campaña, miles de establecimientos físicos y plataformas de comercio electrónico ofrecerán promociones en tecnología, moda, electrodomésticos y otros productos.

Ante la proximidad de esta fecha, el Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) recuerda que los comercios deben cumplir una regla fundamental al anunciar descuentos: el precio anterior utilizado como referencia debe ser el más bajo aplicado al producto durante los 30 días previos a la rebaja .

Esta obligación busca garantizar la transparencia de las promociones y facilitar que los consumidores puedan comprobar el ahorro real antes de realizar una compra.

Qué establece la regla de los 30 días para los descuentos del Black Friday

La normativa española establece que, cuando un establecimiento anuncia una reducción de precio, debe tomar como referencia el importe más bajo al que haya vendido ese producto durante los 30 días anteriores.

Se acerca el Black Friday: la regla de los 30 días que deben cumplir las tiendas antes de anunciar grandes descuentos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta obligación figura en el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que regula la información sobre las reducciones de precios.

Por ejemplo, si un televisor costaba inicialmente 600 euros, bajó a 500 euros durante los últimos 30 días y posteriormente se anuncia por 450 euros durante el Black Friday, el establecimiento deberá utilizar los 500 euros como precio anterior.

En ese supuesto, el descuento real será del 10%, calculado sobre los 500 euros, en lugar del 25% que resultaría de comparar el precio promocional con los 600 euros iniciales.

La regla se aplica a los anuncios de reducción de precios de productos y contempla particularidades legales para determinados supuestos, como los productos perecederos.

Cómo pueden comprobar los consumidores si una oferta del Black Friday es real

El Centro Europeo del Consumidor recomienda comparar precios antes de comprar y revisar las condiciones de cada promoción. Estas precauciones adquieren especial importancia durante campañas comerciales que concentran numerosas ofertas en pocos días.

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre y marcará una de las principales jornadas comerciales del año en España. Shutterstock

Para identificar el ahorro real, los consumidores pueden seguir estas recomendaciones:

Consultar el precio del producto antes del Black Friday: permite conocer su evolución y detectar posibles variaciones previas a la campaña. Comparar el mismo artículo en diferentes establecimientos: conviene comprobar que coincidan la marca, el modelo y las características. Revisar el precio anterior anunciado: debe corresponder al importe más bajo aplicado durante los 30 días anteriores a la reducción. Comprobar los gastos adicionales: los costes de envío y otros cargos pueden modificar el importe final de la compra. Conservar la publicidad y el justificante de compra: estos documentos pueden servir como prueba ante una posible reclamación.

Además, las personas que detecten una promoción con información engañosa pueden presentar una reclamación ante los organismos de consumo competentes.

En España, las autoridades de consumo de las comunidades autónomas tienen competencias de vigilancia y control sobre las prácticas comerciales, mientras que los consumidores pueden acudir a las oficinas municipales de información al consumidor para recibir asesoramiento.