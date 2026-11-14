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Para los que están pensando en renovar o adquirir electrodomésticos de línea blanca para equiparse para este invierno, la tienda Liverpool ofrece en su sitio web ofertas que van desde el 20% de descuento hasta superar el 60% y más en productos como lavadoras o centros de lavado.

Al filtrar el sitio web Liverpool ofrece una lavadora de 18 kg automática con un descuento del 60%. El precio original de esta lavadora marca Whirlpool era de 20.399 pesos y pasó a costar hoy 7,853 pesos.

Los clientes con tarjetas de Liverpool tendrán mayores beneficios.
Los clientes con tarjetas de Liverpool tendrán mayores beneficios. Captura Liverpool

Liverpool también oferta un Centro de lavado a gas natural de 21 km de la marca Electrolux con un descuento del más del 40%. Su precio inicial era de 81,299 y ahora se puede conseguir por 44, 917 pesos.

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Secadoras por menos de 3,000 pesos en Liverpool

La tienda ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar en descuento secadoras eléctricas desde 2,399 pesos con descuento ya incluido. Estas son algunas opciones:

  • Secadora eléctrica centrifugadora de 6 kg con 1 ciclo marca DACE por 2,399 pesos
  • Secadora eléctrica de 6 kg con 1 ciclo marca Koblenz por 2,479 pesos
  • Secadora electrónica de 6 km con 5 ciclos marca White Westinghouse por 2,699 pesos
  • Secadora eléctrica con 1 ciclo spinmaster marca Royal Consumer por 2,929 pesos.
Ofertas de Liverpool apalican por los días del Buen Fin. Atención a tus compras y tus tarejetas, asegúrate de ingresar al sitio oficial.
Ofertas de Liverpool apalican por los días del Buen Fin. Atención a tus compras y tus tarejetas, asegúrate de ingresar al sitio oficial. Liverpool

Calentadores de depósito e instantáneos por debajo de los 2.500 pesos

Para asegurar que haya agua caliente para este invierno, Liverpool ofrece tres calentadores de depósito por debajo de los 2,500 pesos.

  • Calentador instantáneo 6 L Gas LP marca AVERA por 2,089 pesos
  • Calentador de depósito 30 L eléctrico marca AERA pro 2,149 pesos
  • Calentador instantáneo 12 L gas LP y Natural, por 2,499 y 2,999 respectivamente.
Descuento Liverpool.
Descuento Liverpool.Captura sitio web Liverpool

Otras promociones y descuentos para compras en Liverpool

Liverpool ofrece hasta un 58% de descuento con posibilidad de pago en febrero, envío gratis y devoluciones sin complicaciones durante el fin de semana largo de El Buen Fin.

Los clientes con tarjeta de crédito de Liverpool podrán tener un 10% de cashback acumulando compras de 12,500 pesos o más pagando con estas tarjetas.

Otras promociones aplicadas con tarjetas como Activa que ofrece un 15% de cashback comprando en Liverpool, Liverpool Pocket y en el sitio web. BBVA entrega un 10% de bonificación con las compras a partir de 13 MSI o con la posibilidad de comenzar a pagar en marzo del 2027.

  • Banamex: 30% de bonificación en compras a partir de 13 MSI
  • Banorte entrega bonificación de hasta 12,000 pesos en compras superiores a 8,500 en compras a MSI.
  • HSBC entrega hasta un 30% de devolución en compras a partir de 6 MSI
  • Santander entrega hasta un 10% de cashback en compras a partir de 6 MSI.

Las compras en Liverpool también ofrecen descuentos con pagos con tarjetas de American Express, Scotiabank y PayPal.

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