Los clientes con tarjeta de crédito de Liverpool podrán tener un 10% de cashback acumulando compras de 12,500 pesos o más pagando con estas tarjetas.

Para los que están pensando en renovar o adquirir electrodomésticos de línea blanca para equiparse para este invierno, la tienda Liverpool ofrece en su sitio web ofertas que van desde el 20% de descuento hasta superar el 60% y más en productos como lavadoras o centros de lavado.

Al filtrar el sitio web Liverpool ofrece una lavadora de 18 kg automática con un descuento del 60%. El precio original de esta lavadora marca Whirlpool era de 20.399 pesos y pasó a costar hoy 7,853 pesos.

Los clientes con tarjetas de Liverpool tendrán mayores beneficios. Captura Liverpool

Liverpool también oferta un Centro de lavado a gas natural de 21 km de la marca Electrolux con un descuento del más del 40%. Su precio inicial era de 81,299 y ahora se puede conseguir por 44, 917 pesos.

Secadoras por menos de 3,000 pesos en Liverpool

La tienda ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar en descuento secadoras eléctricas desde 2,399 pesos con descuento ya incluido. Estas son algunas opciones:

Secadora eléctrica centrifugadora de 6 kg con 1 ciclo marca DACE por 2,399 pesos

Secadora eléctrica de 6 kg con 1 ciclo marca Koblenz por 2,479 pesos

Secadora electrónica de 6 km con 5 ciclos marca White Westinghouse por 2,699 pesos

Secadora eléctrica con 1 ciclo spinmaster marca Royal Consumer por 2,929 pesos.

Ofertas de Liverpool apalican por los días del Buen Fin. Atención a tus compras y tus tarejetas, asegúrate de ingresar al sitio oficial. Liverpool

Calentadores de depósito e instantáneos por debajo de los 2.500 pesos

Para asegurar que haya agua caliente para este invierno, Liverpool ofrece tres calentadores de depósito por debajo de los 2,500 pesos.

Calentador instantáneo 6 L Gas LP marca AVERA por 2,089 pesos

Calentador de depósito 30 L eléctrico marca AERA pro 2,149 pesos

Calentador instantáneo 12 L gas LP y Natural, por 2,499 y 2,999 respectivamente.

Descuento Liverpool. Captura sitio web Liverpool

Otras promociones y descuentos para compras en Liverpool

Liverpool ofrece hasta un 58% de descuento con posibilidad de pago en febrero, envío gratis y devoluciones sin complicaciones durante el fin de semana largo de El Buen Fin.

Los clientes con tarjeta de crédito de Liverpool podrán tener un 10% de cashback acumulando compras de 12,500 pesos o más pagando con estas tarjetas.

Otras promociones aplicadas con tarjetas como Activa que ofrece un 15% de cashback comprando en Liverpool, Liverpool Pocket y en el sitio web. BBVA entrega un 10% de bonificación con las compras a partir de 13 MSI o con la posibilidad de comenzar a pagar en marzo del 2027.

Banamex: 30% de bonificación en compras a partir de 13 MSI

Banorte entrega bonificación de hasta 12,000 pesos en compras superiores a 8,500 en compras a MSI.

HSBC entrega hasta un 30% de devolución en compras a partir de 6 MSI

Santander entrega hasta un 10% de cashback en compras a partir de 6 MSI.

Las compras en Liverpool también ofrecen descuentos con pagos con tarjetas de American Express, Scotiabank y PayPal.