La Tarifa Social otorga un descuento del 55% sobre el valor del boleto de colectivo y subte.

El transporte público volverá a subir de precio desde el 1° de octubre, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. En ese contexto, la Tarifa Social de la SUBE cobra relevancia como una de las herramientas para amortiguar el impacto en el bolsillo de quienes están dentro de los grupos que pueden acceder al beneficio.

Según informó la Secretaría de Transporte, el boleto de colectivo tendrá un aumento del 3,6% a partir de octubre, en línea con la actualización que también alcanzará al subte porteño. El ajuste se aplica de forma automática y varía según la línea, el recorrido, si la tarjeta SUBE está registrada y si el usuario tiene la Tarifa Social activa.

Aumenta el transporte público: cuánto sale desde octubre

En la Ciudad de Buenos Aires, el tramo de 0 a 3 kilómetros pasa a costar $ 919,96 con SUBE registrada, $ 1462,73 sin registrar y $ 413,98 con Tarifa Social. Para el tramo más largo dentro de CABA, de 12 a 27 kilómetros, los valores son $ 1179,77, $ 1875,82 y $530,89, respectivamente.

En la provincia de Buenos Aires los montos son más altos. El tramo de 0 a 3 kilómetros queda en $ 1206,39 con SUBE registrada, $ 2412,78 sin registrar y $ 542,88 con Tarifa Social, mientras que los trayectos de más de 27 kilómetros llegan a $ 2127,47, $ 4254,93 y $ 957,36 según el mismo esquema.

El aumento de octubre alcanza tanto al transporte porteño como al del conurbano bonaerense.

El subte porteño también sube desde octubre: la tarifa general pasa a $ 1817 y la Tarifa Social a $ 635,95, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. Con este ajuste, el boleto acumula una suba del 50,66% en lo que va del año.

Tarifa Social: qué es y cuánto descuento otorga

La Tarifa Social es un beneficio que se aplica directamente en la tarjeta SUBE y otorga un descuento del 55% sobre el valor del boleto. Al tratarse de un porcentaje fijo sobre la tarifa general, el monto final también se actualiza cada vez que sube el transporte.

Pueden solicitarla:

Jubilados y pensionados.

Personal del trabajo doméstico.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios del programa PROGRESAR.

Beneficiarios del Seguro por Desempleo.

Beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo.

Beneficiarios del Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Beneficiarios del Programa Promover Igualdad de Oportunidades.

Beneficiarios del Programa Volver al Trabajo.

Beneficiarios del Programa Acompañamiento Social.

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Para acceder al beneficio es necesario pertenecer a alguno de estos grupos y contar con una cuenta creada en SUBE.

Cómo tramitar la Tarifa Social: paso a paso

La gestión no tiene costo y puede comenzar desde Mi ANSES. Para asociar la tarjeta, primero es necesario generar el PIN SUBE.

El procedimiento online es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en “Programas y beneficios”. Seleccionar la opción para generar el PIN SUBE. Obtener el código correspondiente. Registrar la tarjeta SUBE desde la página web o la aplicación SUBE.

También se puede realizar el trámite de manera presencial. Para eso, hay que acercarse a un Centro de Atención con la tarjeta SUBE y el DNI.

El trámite para acceder al beneficio se puede hacer online o en un Centro de Atención de SUBE. ChatGPT

Si al ingresar a la cuenta ya figura que el usuario tiene el beneficio asignado, no es necesario volver a solicitarlo. En ese caso, hay que acercarse a una Terminal Automática SUBE y apoyar la tarjeta, o realizar la activación desde la aplicación SUBE, para que la Tarifa Social quede aplicada.

Otros beneficios que se mantienen en el transporte

Además de la Tarifa Social, el sistema conserva otros descuentos vigentes para octubre. En el subte, quienes superan los 20 viajes mensuales acceden a descuentos progresivos que van del 20% al 40%, hasta llegar a una tarifa de $ 1090,20 desde el viaje número 41.

También continúan los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y el boleto estudiantil gratuito.