La propuesta está dirigida a jóvenes que cumplan con determinados requisitos de edad, nacionalidad y nivel educativo.

La Fuerza Aérea Argentina mantiene abierta la inscripción para quienes quieran incorporarse como soldados voluntarios y acceder a un empleo dentro del sistema de defensa nacional.

La propuesta está dirigida a jóvenes que cumplan con determinados requisitos de edad, nacionalidad y nivel educativo. El ingreso ofrece una remuneración mensual, aguinaldo, aportes jubilatorios y cobertura de obra social mientras dure la prestación.

En este aspecto, quienes sean seleccionados recibirán capacitación e instrucción para desempeñarse en distintas áreas de las unidades militares.

Fuerza Aérea Argentina: qué edad hay que tener para ingresar como soldado voluntario

La convocatoria está destinada a argentinos y argentinas que tengan entre 18 y 24 años al momento de comenzar la instrucción militar. El proceso de inscripción para incorporarse como soldado voluntario permanece abierto de forma permanente.

La convocatoria está destinada a argentinos y argentinas que tengan entre 18 y 24 años al momento de comenzar la instrucción militar. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las condiciones obligatorias para postularse, se encuentran:

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo , por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobado los estudios primarios .

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo, completando el Anexo I

Quienes superen el proceso de admisión serán dados de alta en la Fuerza Aérea y deberán firmar un compromiso de servicio por un período inicial de dos años.

¿Cuánto pagan y qué beneficios ofrece la incorporación a la Fuerza Aérea?

El ingreso como soldado voluntario contempla una serie de beneficios económicos, laborales y sanitarios durante el tiempo que dure la prestación. Se trata de un trabajo en relación de dependencia, con un compromiso de servicio firmado por el aspirante.

Entre las prestaciones que ofrece la Fuerza Aérea, figuran:

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.

Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

Otras que figuran en la Ley 24.429 del SMV (Artículo 3).

Durante su permanencia, los soldados podrán desarrollar actividades tácticas, técnicas, logísticas y administrativas , además de tareas vinculadas con el mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de las unidades.

Al finalizar los primeros dos años quienes sean confirmados podrán renovar su compromiso por única vez, con la condición de no superar los 28 años de edad.

Cómo inscribirse para trabajar en la Fuerza Aérea y qué documentación presentar

Los interesados, deberán acercarse personalmente al Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio para presentar la documentación requerida. La Fuerza Aérea aclaró que el trámite es personal y gratuito, por lo que no es necesario contratar gestores ni intermediarios.

Los documentos solicitados son:

Solicitud de inscripción con foto color 4X4.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).

Constancia de CUIL

¿Cuáles son los centros de incorporación que existen?

Los interesados en formar parte de la tropa voluntaria de la Fuerza Aérea Argentina deberán comunicarse con el Centros de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio.

Centros de Incorporación Zonal ubicados en el Interior del País