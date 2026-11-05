La Fuerza Aérea Argentina mantiene abierta la inscripción para quienes quieran incorporarse como soldados voluntarios y acceder a un empleo dentro del sistema de defensa nacional.
La propuesta está dirigida a jóvenes que cumplan con determinados requisitos de edad, nacionalidad y nivel educativo. El ingreso ofrece una remuneración mensual, aguinaldo, aportes jubilatorios y cobertura de obra social mientras dure la prestación.
En este aspecto, quienes sean seleccionados recibirán capacitación e instrucción para desempeñarse en distintas áreas de las unidades militares.
Fuerza Aérea Argentina: qué edad hay que tener para ingresar como soldado voluntario
La convocatoria está destinada a argentinos y argentinas que tengan entre 18 y 24 años al momento de comenzar la instrucción militar. El proceso de inscripción para incorporarse como soldado voluntario permanece abierto de forma permanente.
Entre las condiciones obligatorias para postularse, se encuentran:
- Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.
- Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.
- Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).
- Tener aprobado los estudios primarios.
- No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.
- Aprobar el examen psicofísico definitivo, completando el Anexo I.
Quienes superen el proceso de admisión serán dados de alta en la Fuerza Aérea y deberán firmar un compromiso de servicio por un período inicial de dos años.
¿Cuánto pagan y qué beneficios ofrece la incorporación a la Fuerza Aérea?
El ingreso como soldado voluntario contempla una serie de beneficios económicos, laborales y sanitarios durante el tiempo que dure la prestación. Se trata de un trabajo en relación de dependencia, con un compromiso de servicio firmado por el aspirante.
Entre las prestaciones que ofrece la Fuerza Aérea, figuran:
- Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.
- Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.
- Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.
- Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.
- Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.
- Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.
- Otras que figuran en la Ley 24.429 del SMV (Artículo 3).
Durante su permanencia, los soldados podrán desarrollar actividades tácticas, técnicas, logísticas y administrativas, además de tareas vinculadas con el mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de las unidades.
Al finalizar los primeros dos años quienes sean confirmados podrán renovar su compromiso por única vez, con la condición de no superar los 28 años de edad.
Cómo inscribirse para trabajar en la Fuerza Aérea y qué documentación presentar
Los interesados, deberán acercarse personalmente al Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio para presentar la documentación requerida. La Fuerza Aérea aclaró que el trámite es personal y gratuito, por lo que no es necesario contratar gestores ni intermediarios.
Los documentos solicitados son:
- Solicitud de inscripción con foto color 4X4.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.
- Fotocopia de la partida de nacimiento.
- Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).
- Constancia de CUIL
¿Cuáles son los centros de incorporación que existen?
Los interesados en formar parte de la tropa voluntaria de la Fuerza Aérea Argentina deberán comunicarse con el Centros de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio.
- Edificio Cóndor – Av. Comodoro Pedro Zanni 250, CABA. Teléfono: 4317-6712.
- I Brigada Aérea – Av. B Matienzo S/N 275, El Palomar, Bs. As.. Teléfono: 4513-3884.
- Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza – Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 25.5 S/N, Ezeiza, Bs. As.. Teléfono: 4480-0396.
- Área Material Quilmes – Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N, Quilmes, Bs. As.. Teléfono: 4253-2859.
- Base Aérea Militar Merlo – Bulnes y Manso, Merlo, Bs. As.. Teléfono: 0220-4821181.
- Base Aérea Militar Morón – Av. Eva Perón 2200, Morón, Bs. As.. Teléfono: 43176000 Int 56340/56138.
- VII Brigada Aérea – Av. Derqui 4010, Moreno, Bs. As.. Teléfono: 4667-0592.
- Base Aérea Militar Mar del Plata – Autovía 2 Km. 399.5, Mar del Plata, Bs. As.. Teléfono: 223-477-1001 (Int. 53226) - Email: incorporacionbammdp@faa.mil.ar
- VI Brigada Aérea – Cruce de las rutas 30 y 226 (por la 30 hacia el sur 8 km), Tandil, Bs. As. Teléfono:(0249) 4446240 (Int. 26070)
Centros de Incorporación Zonal ubicados en el Interior del País
- II Brigada Aérea – Jorge Newbery 3820, Paraná, Entre Ríos. Teléfono: 0343-4365665.
- III Brigada Aérea – Ruta 11 Km 783, Reconquista, Santa Fe. Teléfono: 03482-43800 (Int. 23196/23096).
- IV Brigada Aérea – Acceso Norte RN 40 Km. 15, Las Heras, Mendoza. Teléfono: 0261-4410900 (Int. 24110).
- V Brigada Aérea – RP Nº 24, Villa Reynolds, San Luis. Teléfono: 02657-445600 (Int. 25158).
- IX Brigada Aérea – Km 9 Dr. Mariano González, Comodoro Rivadavia, Chubut. Teléfono: 0297-4548412 (Int. 29253).
- X Brigada Aérea – Ruta 3 S/N, Río Gallegos, Santa Cruz. Teléfono: (02966) 420327 (Int.43240/43445).
- Base Aérea Militar Resistencia – Ruta Nacional Nº 11 Km 1003, Resistencia, Chaco. Teléfono: 0362-4418600 (Int. 31128).
- Base Aérea Militar Posadas – Calle Forés Pedro Perpetuo, Posadas, Misiones. Teléfono: (0376) 4409782 (Int. 31607/31606).
- Destacamento Chamical – Brigadier de La Colina S/Nº, Chamical, La Rioja. Teléfono: (0382) 6429610 (Int. 39819)
- Área Material Río IV – Las Higueras S/N, Las Higueras, Córdoba. Teléfono: (0358) 4979642 (Int. 48111/48220)
- Escuela de Aviación Militar Av. Fuerza Aerea Argentina 5011, Córdoba. Teléfono: 0351-4333900 (Int. 37281).
- Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba – Avenida Fuerza Aérea Argentina, Km. 4.5, Córdoba. Teléfono: 0351-4333239 (Int. 38212).
- Liceo Aeronáutico Militar – Av. Fuerza Aérea 1901, Funes, Santa Fe. Teléfono: 0341-4931278 (Int. 33120).