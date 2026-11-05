El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) de la Ciudad de Buenos Aires otorga 20 puntos iniciales a cada persona que obtiene una licencia emitida por el Gobierno porteño

Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires podrían quedar inhabilitados para circular por 60 días si acumulan determinadas infracciones de tránsito. Se trata de un mecanismo que controla el comportamiento al volante y establece sanciones según la cantidad de puntos que pierde cada titular.

La licencia de conducir comienza con un puntaje determinado, que puede reducirse ante distintas faltas. Sin embargo, llegar al límite tiene consecuencias que van más allá de una multa económica y puede impedir que una persona vuelva a manejar durante varios meses.

Licencia de conducir: cuántos puntos tiene cada conductor y cuándo puede perderlos

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) de la Ciudad de Buenos Aires otorga 20 puntos iniciales a cada persona que obtiene una licencia emitida por el Gobierno porteño. Ese puntaje disminuye cuando el conductor comete infracciones o contravenciones contempladas en la normativa.

Sin manejar por 60 días: inhabilitarán a los conductores que pierdan todos los puntos de la licencia Imagen ilustrativa (Gemini)

En este sentido, la quita de puntos recae, en principio, sobre quien posee el registro del vehículo en el que se cometió la falta. Sin embargo, existen excepciones cuando se identifica a otros conductores o se acredita que se realizó una venta o cesión del vehículo.

Cabe recordar que no todas las infracciones descuentan puntos . Algunas permiten recuperar una parte mediante cursos de educación vial, mientras que otras implican la pérdida de todo el puntaje asignado a esa falta.

Por ejemplo, las infracciones vinculadas con el alcohol al volante descuentan un total de 10 puntos, sin posibilidad de recuperarlos mediante los cursos asignados.

¿Qué infracciones hacen perder puntos y pueden dejarte sin licencia de conducir?

El sistema contempla distintas sanciones según la gravedad de la conducta. Entre las infracciones que descuentan puntos, se encuentran:

2 puntos: no respetar las indicaciones de la autoridad que dirige el tránsito.

4 puntos: conducir con la licencia vencida, no utilizar cinturón de seguridad, no respetar la senda peatonal o utilizar incorrectamente los sistemas de retención infantil.

5 puntos: utilizar el celular mientras se conduce, cruzar un semáforo en rojo, circular en sentido contrario o exceder entre un 10% y un 30% la velocidad permitida.

10 puntos: conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a realizar un control de alcoholemia, protagonizar determinadas conductas peligrosas o superar en más de un 30% el límite de velocidad.

20 puntos: participar u organizar picadas.

Inhabilitarán por 60 días a quienes pierdan 20 puntos

Cuando un conductor llega a cero puntos, se inicia un trámite de inhabilitación de su licencia. La sanción no es inmediata: se abre un plazo de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas y resolver el legajo correspondiente.

El período durante el cual no podrá manejar dependerá de cuántas veces haya llegado anteriormente al límite de puntos:

Primera vez: cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 180 días de inhabilitación y caducidad de la licencia.

Tercera vez: 2 años de inhabilitación y caducidad de la licencia.

Cuarta vez y sucesivas: 5 años de inhabilitación y caducidad del registro.

Para volver a conducir, los infractores deberán realizar un curso obligatorio de educación vial y prevención de accidentes de tránsito, además de cumplir el período de sanción correspondiente. Una vez aprobada la capitación y finalizada la inhabilitación, se les reasignarán 10 puntos.