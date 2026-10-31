Los aviones de combate F-16 ya se están utilizando para interceptar drones de ataque.

Dinamarca entregó más de 50.000 proyectiles de 20mm para equipar a los cazas F-16 transferidos a la Fuerza Aérea Ucraniana, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania el 23 de octubre de 2026 por la red social X.

En ese contexto, han detallado que la munición fue suministrada de manera acelerada para los cañones instalados en estos aviones de combate y ya se utiliza para interceptar drones de ataque propulsados por chorro. La entrega responde a una solicitud de Kiev para reforzar sus capacidades de defensa aérea frente a los ataques rusos.

Por otro lado, la agencia de noticias EFE informó este lunes que la Unión Europea ha aprobado destinar 4930 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) para reembolsar parte de la ayuda militar adelantada por los Estados miembros y financiar el entrenamiento de las tropas ucranianas.

🇺🇦🤝🇩🇰 Thank you, Denmark! Denmark has delivered more than 50,000 rounds of 20 mm ammunition to Ukraine on an expedited basis for the onboard cannons of F-16 fighter jets. Ukrainian pilots are already using them to intercept jet-powered attack drones. “We are grateful to Denmark for its quick and effective response to our request for additional ammunition. This speed matters directly for strengthening Ukraine’s air defence and protecting people from Russian air attacks,” Minister of Defence Evgeniy Khmara said. Aviation, and the F-16 in particular, is currently one of the most effective means of countering jet-powered Shaheds. Destroying them effectively requires sufficient stocks of ammunition. @JeppeBruus @Forsvarsmin — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2026

Los F-16 ucranianos ya utilizan la munición danesa para interceptar drones

El Ministerio de Defensa de Ucrania agradeció a Dinamarca por la rapidez con la que respondió a su solicitud de munición adicional. Según el organismo, los proyectiles de 20 milímetros ya están siendo utilizados por los pilotos ucranianos para interceptar drones de ataque propulsados por chorro.

“ Agradecemos a Dinamarca su respuesta rápida y efectiva a nuestra solicitud de munición adicional. Esta velocidad importa directamente para fortalecer la defensa aérea de Ucrania y proteger a las personas de los ataques aéreos rusos ”, dijo el Ministro de Defensa Evgeniy Khmara.

La cartera de Defensa destacó que la aviación, especialmente los F-16, constituye actualmente uno de los medios más efectivos para contrarrestar los drones Shahed propulsados por chorro. Para destruirlos de manera efectiva, subrayó, es necesario contar con existencias suficientes de munición.

La Unión Europea aprobó 4930 millones de euros para la ayuda militar a Ucrania

El Consejo de la Unión Europea aprobó destinar 4930 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania. De ese importe, 4700 millones se utilizarán para reembolsar a los Estados miembros por la ayuda militar que ya entregaron, mientras que los otros 230 millones financiarán la misión de adiestramiento de las tropas ucranianas.

La decisión concreta el acuerdo político alcanzado por los Veintisiete el 25 de septiembre para movilizar 6600 millones de euros a través de este fondo extrapresupuestario. El pacto también contempla otros 1000 millones en nueva asistencia militar y el refuerzo de la misión de formación EUMAM Ucrania durante 2027.

Con las partidas aprobadas, el apoyo acumulado de la UE a Kiev mediante este mecanismo asciende a 10.800 millones de euros. De esa cantidad, 9900 millones corresponden a compensaciones a los socios comunitarios por el armamento transferido y 950 millones al entrenamiento de soldados ucranianos.

El Consejo reafirmó el respaldo “firme e inquebrantable” del bloque comunitario a “la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, frente a la guerra de agresión de Rusia”.

La UE aprueba el reembolso de 4700 millones de ayuda a Ucrania adelantada por países. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz financia armamento y entrenamiento militar

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se creó en marzo de 2021 para financiar la seguridad exterior de la Unión Europea y proporcionar capacitación militar a terceros países. Antes del nuevo marco de 6600 millones de euros, el mecanismo había aportado 6400 millones a Ucrania.

Además, la UE canalizó al fondo 3500 millones de euros procedentes de los rendimientos extraordinarios de activos rusos inmovilizados. Estos recursos se destinan a financiar munición, sistemas de defensa antiaérea y drones.

De ese importe, más de 1500 millones de euros se destinaron a compras directas a la propia industria de defensa ucraniana. Estas partidas se suman a los mecanismos europeos de apoyo militar y a las contribuciones bilaterales de países como Dinamarca, que entregó la munición de 20 milímetros utilizada por los F-16 ucranianos para reforzar la interceptación de drones de ataque.