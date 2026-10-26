La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) anunció la adquisición de un segundo avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hércules, fabricado por Lockheed Martin. La información fue difundida por la empresa en un comunicado fechado el 23 de septiembre de este año.

La aeronave se suma a la primera, anunciada en enero de 2026, con la que México se convirtió en el primer país de América Latina en integrarse a la flota global del Super Hércules.

¿Qué es el C-130J-30 Super Hércules?

La FAM renueva su flota de aviones Hércules con el C-130J-30, una versión alargada que suma 15 pies de espacio de carga. Según Lockheed Martin, el modelo ofrece mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga. La empresa también señala que el Hércules “ha sido, por más de cinco décadas, un pilar de la respuesta de México ante desastres naturales y operaciones militares”.

La FAM suma otra aeronave de transporte táctico, tras la primera anunciada en enero de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El C-130J es la generación más reciente de la familia Hércules. La compañía indica que cuenta con certificación para 20 tipos de misión y que su flota global supera las 570 aeronaves.

¿Para qué se utilizará y qué se espera de la segunda unidad?

Tras los sismos gemelos que sacudieron Venezuela, el primer C-130J-30 fue empleado para llevar suministros de emergencia, ayuda médica y personal a la zona afectada. De acuerdo con el comunicado, la segunda unidad duplicará esa capacidad de respuesta. Entre las misiones para las que está certificado el C-130J se encuentran:

Lanzamiento de carga desde el aire;

Búsqueda y rescate;

Combate de incendios;

Evacuación médica;

Operaciones especiales, entre otras.

La compañía sostiene que ampliar la flota refuerza el papel de México en el transporte aéreo estratégico y en el apoyo humanitario en la región. Trish Pagan, vicepresidenta de Lockheed Martin, afirmó que la inversión refleja confianza en esta plataforma. El comunicado no precisa la fecha de entrega ni el monto de la operación.