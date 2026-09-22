Cómo estará el clima en CABA.

Las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentaron una fuerte variación en las últimas jornadas, con un marcado descenso en las temperaturas este martes 22 de septiembre .

Para el resto de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no se esperan tormentas ni precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Sin embargo, pese a que no hay alertas por la presencia de lluvias en CABA, predominará la nubosidad y el pico máximo de la semana será de 25 grados.

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Este martes 22 de septiembre, el frío volvió a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el pico máximo será de 13 grados.

Para la continuidad de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé valores que oscilarán entre los 11°C y 25°C.

Pronóstico extendido en CABA

Martes 22: temperatura mínima de 5 °C y máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 23: temperatura mínima de 7 °C y máxima de 18 °C, con cielo parcialmente nublado.

Jueves 24: temperatura mínima 11°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones.

Viernes 25: temperatura mínima de 14 °C y máxima de 25 °C , con cielo mayormente soleado.

Sábado 26: temperatura mínima 12 °C y máxima 22 °C, con cielo mayormente soleado.

Domingo 27: temperatura mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado.

Lunes 28: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado.

Pronóstico extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Captura Servicio Meteorológico Nacional.

Por su parte, el día con temperaturas más elevadas de la semana será el viernes 25 de septiembre, cuando los valores máximos alcancen los 25°C, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires?

Los datos oficiales aportados por el SMN no anticiparon la presencia de lluvias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni los alrededores, por lo que no se esperan precipitaciones para las próximas jornadas.

No obstante, las condiciones meteorológicas podrían variar, de modo tal que es importante consultar los canales del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir cualquier modificación.