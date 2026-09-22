Se vienen las lluvias a partir de este martes 22 de septiembre por el huracán Polo: anuncian granizo y fuertes ráfagas de viento para los próximos días. Fuente: Shutterstock.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta general ante la combinación de diversos fenómenos atmosféricos que impactarán al territorio nacional. La intensificación del huracán Polo frente a las costas del Pacífico, junto con la vaguada monzónica y el monzón mexicano, mantendrán un escenario de riesgo por condiciones adversas en gran parte del país.

Estas condiciones meteorológicas adversas incrementarán de manera significativa el potencial de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento en diversas regiones. Las autoridades piden a la población extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones y deslaves.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este martes 22 de septiembre?

Las precipitaciones pluviales se presentarán con distintos niveles de severidad a lo largo del país. Durante el martes 22 de septiembre, los efectos se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chihuahua (norte, este y sur), Durango (oeste y norte), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (este, costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco (sur, suroeste y costa), Veracruz (oeste y sur) y Tabasco (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

¿Qué fenómeno meteorológico provocará las lluvias?

De acuerdo con el SMN, el factor principal es la evolución del huracán Polo al sur de las costas de Michoacán y Guerrero, el cual alcanzará la categoría de huracán mayor. Su amplia circulación, combinada con la vaguada monzónica y canales de baja presión en el interior del país, propiciará un temporal de precipitaciones severas.

Asimismo, la presencia del monzón mexicano sobre el noroeste del territorio y un frente frío que se aproximará a la frontera norte reforzarán las tormentas y el descenso de temperaturas en ciertas zonas de México.

Vientos fuertes y posible caída de granizo

El pronóstico del clima advierte que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las categorías de viento previstas son:

Rachas de 60 a 80 km/h: Costas de Michoacán y Guerrero.

Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango y costas de Jalisco y Colima.

Oleaje elevado: Se pronostican olas de 3.0 a 4.0 metros en costas de Michoacán y Guerrero, y de 2.0 a 3.0 metros en Colima y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

Para el periodo del miércoles 23 al jueves 24 de septiembre, el huracán Polo se desplazará paralelo a las costas del Pacífico Central Mexicano, manteniendo las lluvias intensas en el occidente y sur del país.

Además, el ingreso de una masa de aire frío asociada a un frente frío provocará un refrescamiento de las temperaturas en el norte y centro de México, con rachas de viento de hasta 100 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán durante el jueves.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el temporal de lluvias intensas afecta a gran parte del territorio, el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del litoral del Pacífico, la península de Yucatán y el norte de la República.

En contraste, durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.