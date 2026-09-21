CNN, MS Now y Politico dijeron que están demandando a la administración Trump después de que el presidente estadounidense prohibiera a esos medios el ingreso a la Casa Blanca.

Los grupos mediáticos indicaron el lunes que estaban iniciando la acción legal para proteger sus derechos resguardados por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa.

“Sin previo aviso ni proceso alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque objetó nuestra cobertura”, señalaron en un comunicado. “Si esto queda sin ser cuestionado, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de interferencia gubernamental”.

El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, en el que afirmó que prohibiría a esos medios cubrir su administración desde el interior de la Casa Blanca, generó una renovada preocupación por la erosión de la libertad de prensa.

Los tres medios buscan una orden temporal que restrinja al presidente de tomar cualquier otra medida para implementar la prohibición y que obligue a la Casa Blanca a restituir de inmediato las credenciales de prensa.

La demanda alega que el presidente y miembros de su administración prohibieron a sus periodistas “con el propósito expreso de excluir a periodistas y organizaciones de noticias con posturas editoriales que no son del agrado de la administración Trump”.

Sostiene que los medios “han estado sufriendo un daño grave e irreparable” desde la prohibición, mientras que el perjuicio a la Primera Enmienda “representa una amenaza sustancial a la libertad de prensa, no solo para los demandantes sino para todos los periodistas, y perjudica al público, para el cual actúan como representantes a la hora de informar sobre asuntos de urgente interés público relacionados con el gobierno”.

Otras importantes cadenas de televisión anunciaron el lunes que suspenderían su cobertura conjunta (“pool”) del presidente Trump, a raíz de su prohibición contra CNN, Politico y MS Now. “A partir de ahora, el pool de TV no cubrirá eventos designados como cobertura conjunta del presidente”, escribió Bryan Boughton, de Fox News, a los miembros del pool.

Trump insistió en que la Casa Blanca no estaba instaurando un “ataque” contra la prensa libre, a la que dijo apreciar.

Por el contrario, “está instaurando un ataque contra las FAKE NEWS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América. Es corrupto, deliberado, generalizado, totalmente coordinado y completamente fuera de control. Es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, escribió en una publicación de Truth Social el lunes, tras conocerse la noticia de las demandas.

Trump advirtió que otros medios podrían ser prohibidos en el futuro. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca le pidió a la administración “restituir de inmediato” el acceso de los periodistas, mientras que organizaciones defensoras de la libertad de prensa calificaron la medida de ilegal e inconstitucional.

Trump insistió en que la Casa Blanca no estaba instaurando un “ataque” contra la prensa libre, a la que dijo apreciar.

El presidente estadounidense ya está enfrascado en litigios con distintos medios de comunicación en Estados Unidos y el Reino Unido, entre ellos la BBC, The New York Times y The Wall Street Journal. Disney demandó el mes pasado a la Comisión Federal de Comunicaciones por lo que calificó como una “campaña de represalia” contra las cadenas de televisión ABC del grupo, en relación con el contenido de sus transmisiones.

Mientras tanto, la administración Trump abrió la sala de prensa de la Casa Blanca a bloggers e influencers en línea considerados más favorables a su gestión.

Periodistas de los tres medios no pudieron ingresar a la Casa Blanca durante el fin de semana luego de que sus credenciales fueran revocadas de inmediato. CNN —blanco frecuente de las críticas de Trump— fue removida como representante del pool televisivo del cuerpo de prensa de la Casa Blanca para la visita de Trump a Nueva York el lunes.

Trump acusó el viernes a los tres grupos de producir “ficción o mentiras” sobre su administración. No señaló historias específicas para respaldar su afirmación, aunque su administración lleva tiempo criticando la cobertura que considera crítica hacia su gestión.

La Casa Blanca no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.