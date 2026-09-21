El Gobierno nacional informó las escalas salariales para las fuerzas federales de seguridad que se aplicarán en octubre. La medida quedó establecida mediante la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto.

La norma fija los haberes mensuales y determinados suplementos y compensaciones que se aplicarán en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El esquema alcanza a la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Cuánto cobra un gendarme en octubre de 2026

Según la escala oficial establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional, los haberes mensuales de Gendarmería para octubre quedan de la siguiente manera:

Comandante General: $ 3.376.187,99.

Comandante Mayor: $ 3.073.495,28.

Comandante Principal: $ 2.759.160,55.

Comandante: $ 2.270.195,37.

Segundo Comandante: $ 1.862.724,40.

Primer Alférez: $ 1.571.673,74.

Alférez: $ 1.396.174,86.

Subalférez: $ 1.269.249,88.

Suboficial Mayor: $ 1.964.050,69.

Suboficial Principal: $ 1.777.421,54.

Sargento Ayudante: $ 1.615.837,78.

Sargento Primero: $ 1.468.943,39.

Sargento: $ 1.335.403,09.

Cabo Primero: $ 1.214.002,84.

Cabo: $ 1.103.638,87.

Gendarme: $ 1.003.308,09.

Gendarme II: $ 912.098,25.

Estos importes corresponden al haber mensual oficial establecido para cada grado. No representan necesariamente el monto final que recibe cada efectivo, ya que pueden existir suplementos, compensaciones y otros conceptos según la función y situación particular.

Aumento para las fuerzas de seguridad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto cobra un prefecto en octubre de 2026

Para el personal de la Prefectura Naval Argentina, los haberes mensuales establecidos para octubre son:

Prefecto General: $ 3.376.187,99.

Prefecto Mayor: $ 3.073.495,28.

Prefecto Principal: $ 2.759.160,55.

Prefecto: $ 2.270.195,37.

Subprefecto: $ 1.862.724,40.

Oficial Principal: $ 1.571.673,74.

Oficial Auxiliar: $ 1.396.174,86.

Oficial Ayudante: $ 1.269.249,88.

Ayudante Mayor: $ 1.964.050,69.

Ayudante Principal: $ 1.777.421,54.

Ayudante de Primera: $ 1.615.837,78.

Ayudante de Segunda: $ 1.468.943,39.

Ayudante de Tercera: $ 1.335.403,09.

Cabo Primero: $ 1.214.002,84.

Cabo Segundo: $ 1.103.638,87.

Marinero: $ 1.003.308,09.

Cuánto cobra un policía federal en octubre

Para la Policía Federal Argentina, los haberes mensuales establecidos para octubre incluyen:

Comisario General: $ 3.712.359,69.

Comisario Mayor: $ 3.374.872,45.

Comisario Inspector: $ 2.975.620,76.

Comisario: $ 2.372.936,27.

Subcomisario: $ 1.943.229,03.

Principal: $ 1.628.451,89.

Inspector: $ 1.482.782,19.

Subinspector: $ 1.347.983,81.

Ayudante: $ 1.225.439,82.

Suboficial Mayor: $ 2.192.337,32.

Suboficial Auxiliar: $ 1.993.033,93.

Suboficial Escribiente: $ 1.811.849,02.

Sargento 1ro.: $ 1.647.135,48.

Sargento: $ 1.497.395,89.

Cabo 1ro.: $ 1.361.268,99.

Cabo: $ 1.237.517,26.

Agente: $ 1.125.015,69.

Aspirante: $ 860.206,13.

Qué otros conceptos pueden sumarse al haber

El importe informado para cada grado corresponde al haber mensual fijado por la Resolución 844/2026. Ese monto no debe confundirse con el ingreso final que puede percibir cada integrante de una fuerza, ya que la misma normativa establece suplementos, compensaciones y otros conceptos que corresponden según la fuerza y sus funciones.

En Gendarmería Nacional, la resolución fija, además del haber mensual, los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y a la compensación “por Recargo de Servicio”. También establece un complemento por responsabilidad jerárquica para el Jefe y el Subjefe de la fuerza.

En Prefectura Naval Argentina, la Resolución 844/2026 fija el haber mensual y la compensación “por Recargo de Servicio”. También establece el complemento por responsabilidad jerárquica para el Prefecto Nacional Naval y el Subprefecto Nacional Naval.

Para la Policía Federal Argentina, la norma fija el haber mensual, el suplemento particular por “Zona”, el valor del Servicio de Policía Adicional y distintas compensaciones. También establece el complemento por responsabilidad jerárquica para el Jefe y el Subjefe de la fuerza.