La AEMET alerta por lluvias este martes 22 de septiembre en España: se esperan chubascos y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes algún intervalo nuboso con posibles brumas costeras en los litorales del norte de Galicia y Asturias, así como alguna nubes baja matinal en Alborán y el Estrecho, mientras que en Canarias no se descarta algún chubasco en Lanzarote y Fuerteventura.

Asimismo, las previsiones para España indican que el verano terminará con una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos en general despejados y altas temperaturas, especialmente en el suroeste de Galicia, puntos del cuadrante suroeste peninsular e islas de Fuerteventura y Gran Canaria.

¿Cómo estará la temperatura en España, este martes?

Las temperaturas máximas descenderán de manera ligera en la mitad norte de la Península pero subirán en el resto, con más de 35 ºC en puntos de la vertiente atlántica sur, mientras que las mínimas experimentarán pocos cambios y, en Canarias, el termómetro no variará sensiblemente.

Se espera levante moderado en Alborán con intervalos fuertes en el Estrecho y viento moderado en Canarias, Ampurdán, norte de Baleares y las costas gallegas, mientras que en el resto del territorio nacional el viento será flojo, con algún intervalo moderado en zonas del litoral y del Ebro.

La AEMET alerta por lluvias este martes 22 de septiembre en España: se esperan chubascos y fuertes ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cúales son las zonas afectadas por las lluvias?

Canarias

El archipiélago tendrá intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de chubascos débiles en Lanzarote y Fuerteventura. También se espera calima en altura en las islas orientales. Las temperaturas máximas subirán, especialmente en medianías, donde podrán superar los 30 ºC. Durante la primera mitad del día predominarán las brisas costeras, que darán paso a viento moderado por la tarde.

Región de Murcia

Predominarán los cielos despejados, aunque habrá intervalos de nubosidad baja en el Mar Menor, donde no se descarta alguna precipitación débil. La situación tenderá a mejorar a partir del mediodía, con apertura de claros. Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas no experimentarán grandes cambios. El viento será flojo y de dirección variable.

La AEMET alerta por lluvias este martes 22 de septiembre en España: se esperan chubascos y fuertes ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

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