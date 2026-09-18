Empleos: estas carreras universitarias tienen una alta demanda y salarios más que interesantes en el mercado laboral. (Foto: Pixabay).

La búsqueda de formación profesional rápida mantiene un crecimiento constante en Argentina. Por eso, las universidades adaptan sus ofertas para responder a las nuevas demandas del mercado. Una de las alternativas más destacadas es la Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales.

Esta carrera pertenece a la oferta académica pública, permite cursar a distancia de manera 100% gratuita y ofrece una salida laboral inmediata. La propuesta está pensada para responder a las necesidades actuales de empresas y emprendimientos. Además, el plan de estudios abarca un total de 16 materias.

¿Cuál es la relevancia de esta carrera universitaria?

En esta tecnicatura, los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y prácticos sobre estrategias de comunicación en redes sociales. El objetivo principal es preparar profesionales capacitados para coordinar campañas de posicionamiento online.

La modalidad virtual facilita el acceso desde cualquier punto del país. Por eso, la carrera resulta ideal tanto para jóvenes ingresantes como para personas que trabajan. Los contenidos se cursan a través de un aula digital adaptada a los tiempos de cada estudiante.

La currícula incluye prácticas sobre casos reales del sector comercial.

Una alternativa flexible con amplia salida laboral

El campo laboral del marketing digital mantiene un volumen constante de búsquedas de empleo. Además, las empresas demandan especialistas para gestionar plataformas, contenido y ventas online. Los egresados pueden desempeñarse en agencias, marcas corporativas o de manera independiente como especialistas freelance.

La estructura del programa prioriza las habilidades de gestión directa sobre las plataformas. Por eso, los estudiantes aprenden analítica web, comercio electrónico y publicidad en redes. El enfoque pedagógico busca simplificar el aprendizaje mediante la resolución de problemas reales. De esta manera, el trayecto universitario optimiza la duración de los estudios sin perder calidad académica.

Los requisitos para anotarse

La inscripción se realiza a través del sitio web oficial de la institución universitaria. Los aspirantes solo necesitan tener esta documentación y cumplir estas condiciones: