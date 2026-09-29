El Servicio Meteorológico Nacional anunció una doble alerta amarilla que afectará parte de Formosa y Misiones durante el miércoles 30 de septiembre.

Se espera que el frente de inestabilidad afecte ambas provincias durante las 24 horas con probabilidad de tormenta eléctrica de hasta el 40% durante las primeras horas del día acompañada de lluvias que persistirán hasta antes de la llegada de la noche.

Cómo estará el clima en las zonas afectadas el miércoles 30 de septiembre

Formosa: con probabilidad de tormenta eléctrica hasta el mediodía

La provincia del norte argentino se verá afectada por lluvias aisladas y precipitaciones desde las primeras horas del día hasta llegada la noche con una probabilidad de entre el 10% y el 40% de actividad eléctrica.

Hacia la noche se espera una mejora en el tiempo, con cielo parcialmente nublado, pero sin chances de lluvia.

A pesar de las precipitaciones, no se registrará frío en la región: las marcas térmicas mantendrán un ambiente templado a cálido durante toda la jornada, con una mínima de 19 °C y una máxima que alcanzará los 26 °C.

SMN

Misiones: con menos probabilidad de tormentas, pero más chances de lluvia

La provincia del noreste tiene una situación similar a la de Formosa. Se estima la probable llegada de la actividad eléctrica durante las primeras horas del día (10%-40% de probabilidades).

Durante la tarde existen las mismas probabilidades, pero con la caída de lluvia, mientras que a la noche habrá una mejoría, con cielo parcialmente nublado pero sin precipitaciones.

Misiones tampoco registrará frío, ya que la temperatura se encontrará en un estado templado, con una mínima de 16° y una máxima de 24°.

Las recomendaciones oficiales del SMN ante la alerta amarilla

Frente a la emisión de una alerta de nivel amarillo por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional brindó una serie de precauciones básicas para prevenir riesgos y prevenir accidentes.

Entre las principales medidas, el organismo sugiere evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse en patios o balcones y no sacar los residuos a la vía pública para impedir la obstrucción de los desagües y prevenir anegamientos temporales en las calles.

Cómo estará el clima en CABA el miércoles 30 de septiembre

A diferencia del noreste del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontrará con un miércoles despejado sin probabilidades de inestabilidad.

Durante las primeras horas se sentirá la temperatura mínima del día, de 10°, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C a la tarde.