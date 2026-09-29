La onda tropical número 52 favorecerá el aumento de la nubosidad y la actividad eléctrica en varias regiones del país.

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Las lluvias continuarán presentes en diferentes zonas de Colombia durante este martes 29 de septiembre. El Instituto de Hidrología, Meteorología, Estudios Ambientes (IDEAM) anticipó precipitaciones en varias regiones y señaló cuáles podrían registrar los eventos de mayor intensidad.

Para esta jornada, las condiciones más lluviosas se concentrarían principalmente en el occidente del país, sobre una franja que comprende el litoral Pacífico y la vertiente occidental de la cordillera Occidental.

El informe publicado por el organismo anticipa una semana de fuertes lluvias en Colombia, con especial atención sobre Chocó, Antioquia y los litorales de Valle del Cauca y Cauca.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este martes 29 de septiembre?

Según el IDEAM, las lluvias fuertes previstas para este martes podrían presentarse en sectores de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur de Chocó.

El organismo también señala una concentración de las precipitaciones sobre océano Pacífico norte.

En otras zonas del territorio las lluvias serían de menor intensidad. Para Antioquia y el Eje Cafetero se esperan precipitaciones ligeras.

Además, las precipitaciones también alcanzarán sectores de la Orinoquía y la Amazonía, entre ellos Meta, Vichada, Casanare, Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Colombia esta semana?

El IDEAM explicó que durante esta semana la onda tropical número 52 avanzará sobre el territorio nacional. Su paso favorecerá un aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte, centro y occidente de Colombia.

El occidente del país concentrará buena parte de las precipitaciones previstas durante la jornada. Shutterstock

Las condiciones lluviosas seguirán durante los próximos días. Para el miércoles 30, por ejemplo, el organismo prevé que las lluvias fuertes continúen sobre el océano Pacífico y alcancen sectores de Chocó y el occidente de Antioquia, donde podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

En Bogotá, el panorama previsto para la semana es de cielo entre parcial y mayormente nublado. Existe probabilidad de lluvias durante las tardes y noches, especialmente en el oriente y norte de la ciudad, aunque el IDEAM indica que esta condición se presentaría principalmente entre miércoles y viernes.