La CONAGUA advirtió sobre las lluvias torrenciales que alcanzarán los 150 a 250 milímetros en diferentes estados.

El huracán Polo tocó las costas mexicanas en la madrugada de este 29 de septiembre afectando 5 estados puntuales. Con lluvias torrenciales, intesas y fuertes vientos que alcanzan velocidades entre 80 y 100 km/h.

Los cinto estados más afectados con el huracán Polo son los siguientes según el más reciente reporte de la CONAGUA:

Baja California Sur: lluvias torrenciales de 150 a 250 mm-, vientos de hasta 160 km/h y oleaje de 5 a6 m en el Golfo de California. Sonora: lluvias torrenciales de 150 a 250 mm y rachas de 80 a 100 km/h. Sinaloa: lluvias intensas de 75 a 150 mm, rachas de 80–100 km/h y oleaje de 2 a 3 m. Chihuahua: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte y oeste del estado. Baja California: lluvias fuertes de 25 a 50 mm en el sur del estado.

“Debido a su distancia, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, se implementa zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur, y se mantiene desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur, y desde Bahía de Quino hasta Huatabampito, Sonora”, agregó el SMN en el comunicado.

Ciclón tropical Polo (ingresando a Sonora, interactuando con vaguada en altura y monzón mexicano, debilitándose) Coordinación Nacional de Protección Civil

Son 22 municipios bajo alerta por el huracán Polo

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó los municipios según alerta “ante el acercamiento a la Península de Baja California del Huracán Polo, categoría 3, estos son los niveles de alertamiento de acuerdo con el SIATCT”, remarcó

Alerta Amarilla - Peligro Medio

•Baja California Sur: Comondú, Loreto

Alerta Verde - Peligro Bajo

•Baja California Sur: Mulegé, La Paz, Los Cabos

•Sonora: Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto

Alerta Azul | Peligro Muy Bajo

•Baja California: Noroeste; •Chihuahua: Suroeste y Oeste •Sinaloa: Centro-Norte y Norte

•Sonora: Centro, Este y Noreste

Estados afectados por la tormenta tropical Rachel

Adicional al huracán Polo, la tormenta tropical Rachel también está generando un clima complicado para algunos estados en México.

“La tormenta tropical Rachel se ubicó a 430 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 650 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h”, remarcó el Gobierno de México.

Coordinación Nacional de Protección Civil Coordinación Nacional de Protección Civil

Michoacán: lluvias torrenciales en la costa; vientos de 60–70 km/h, rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 7 m.

Oaxaca : lluvias torrenciales en costa , suroeste y norte; intensas en costa y oeste.

Guerrero: lluvias intensas en la costa; vientos de 60 a70 km/h, rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 7 m.

Colima: lluvias muy fuertes ; vientos de 60 a 70 km/h, rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 7 m.

Jalisco: vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en las costas.

La Conagua y el SMN adviertieron por los posibles daños que pueden generar ambos fenómenos naturales: “Las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”.