Cada vez más vehículos circulan con una cinta roja en la patente. Aunque algunos conductores aseguran utilizarlos por una cuestión estética o para proteger la chapa, estas modificaciones pueden generar problemas legales si afectan la correcta identificación del dominio.

La patente es un elemento obligatorio del vehículo y debe mantenerse visible, limpia y en condiciones que permitan su lectura en todo momento. Por este motivo, cualquier objeto que altere sus letras o números puede ser considerado una infracción de tránsito.

Cinta roja en la patente: por qué algunos conductores la colocan y qué busca modificar

La colocación de una cinta roja sobre la patente suele responder a distintos motivos. En algunos casos, los conductores la utilizan como un accesorio decorativo para cambiar la apariencia del vehículo o darle un estilo particular. Sin embargo, también existen situaciones en las que se coloca sobre letras o números con el objetivo de dificultar su lectura.

Las autoridades advierten que cualquier elemento que interfiera con la identificación del dominio puede afectar el funcionamiento de los controles automáticos, como las cámaras de tránsito y los sistemas de fiscalización.

La normativa establece que la patente debe conservar sus características originales y permitir que pueda ser identificada de manera clara por agentes de tránsito y dispositivos tecnológicos.

Cinta roja en la patente: qué significa, por qué la colocan y cuándo puede ser ilegal ChatGPT

Qué sanciones pueden recibir los autos con la patente tapada o adulterada

Circular con una patente cubierta, modificada o ilegible puede ser considerado una falta grave. Durante los controles vehiculares, los agentes verifican que la chapa esté colocada correctamente y que no tenga elementos que impidan su lectura.

Si se detecta una alteración, el conductor puede recibir una multa económica y, dependiendo de la situación y la jurisdicción, podrían aplicarse otras medidas como la retención de la licencia de conducir.

Las sanciones buscan evitar que los vehículos puedan circular sin una identificación clara, ya que la patente es una herramienta fundamental para los controles de seguridad vial y para la detección de infracciones.

Cómo debe estar la patente del auto para evitar multas

Para cumplir con la normativa, la patente debe permanecer siempre visible, sin modificaciones y en buen estado . No está permitido cubrirla de manera parcial o total, colocar cintas sobre sus caracteres, pintarla, doblarla ni utilizar accesorios que dificulten su lectura.

Entre las situaciones que pueden generar inconvenientes se encuentran: