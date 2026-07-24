Habrá un fuerte descenso en las temperaturas.

El invierno vuelve a mostrar su cara más extrema y los próximos días estarán marcados por temperaturas extremadamente bajas.

Distintas regiones del país afrontarán una combinación de heladas intensas, nevadas y registros térmicos que podrían alcanzar los 10 grados bajo cero, en una de las irrupciones de aire polar más fuertes de la temporada.

Cuáles son las zonas afectadas por la ola polar

En la localidad de El Calafate, en Santa Cruz, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con frío persistente, máximas por debajo de los 0 °C durante varios días y mínimas de hasta -10 °C, además de probabilidades de nieve en el comienzo del período.

En este contexto, el organismo emitió una alerta roja por temperaturas extremas para toda la provincia de Santa Cruz, el nivel más alto dentro de su sistema de advertencias.

Rige una alerta roja en toda la provincia de Santa Cruz.

Según el SMN, estas condiciones son “muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que recomienda extremar los cuidados durante los próximos días.

Así estará el tiempo durante toda la semana

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, entre el viernes 24 y el jueves 30 predominarán las temperaturas bajo cero y las condiciones típicamente invernales.

Viernes 24: se espera una máxima de 0 °C y una mínima de -5 °C , con cielo mayormente cubierto y probabilidad de nevadas durante gran parte del día.

Sábado 25: continuará el frío intenso, con temperaturas entre 0 °C y -6 °C . Persisten las posibilidades de nieve durante la mañana y una mejora parcial hacia la tarde.

Domingo 26: será uno de los días más fríos del período, con una máxima de -2 °C y una mínima de -10 °C . También seguirán presentes las probabilidades de nieve.

Lunes 27: las condiciones invernales continuarán con temperaturas cercanas a los -5 °C y nuevas precipitaciones en forma de nieve.

Martes 28: comenzará una leve mejora, aunque el ambiente seguirá siendo muy frío. Se pronostican -3 °C de máxima y -10 °C de mínima , sin precipitaciones.

Miércoles 29: continuará el tiempo estable, con temperaturas entre -5 °C y -9 °C , cielo parcialmente nublado y fuertes heladas.

Jueves 30: el cierre de la semana mantendrá el frío extremo, con una máxima de -6 °C y una mínima de -10 °C, consolidando varios días consecutivos con temperaturas bajo cero.

Heladas y nieve acompañarán la ola polar

Además de las temperaturas extremadamente bajas, el pronóstico prevé varios días con condiciones favorables para la formación de heladas y episodios de nieve, especialmente entre el viernes y el lunes.

También se esperan períodos con viento que podrían intensificar la sensación de frío, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, con ráfagas de hasta 31 km/h.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Según el pronóstico, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un fin de semana con cielo mayormente nublado y temperaturas templadas . El viernes se esperan 15 °C de máxima y 12 °C de mínima, con probabilidad de lluvias aisladas, mientras que el sábado mejorará el tiempo y la máxima alcanzará los 16 °C.

A partir del domingo las condiciones se mantendrán estables, con máximas de 18 °C entre el domingo y el martes y sin precipitaciones significativas. Hacia el miércoles y jueves se prevé un descenso de la temperatura, con máximas de 14 °C y 12 °C, respectivamente, aunque continuará el tiempo seco y con nubosidad variable.