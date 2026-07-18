En esta noticia
Cada vez es más común ver autos con una cinta roja u otros elementos colocados sobre la patente.
Aunque muchos lo hacen por estética o para proteger la chapa, modificar u ocultar la identificación del vehículo puede derivar en multas y otras sanciones.
Cinta roja en la patente: por qué está prohibida
La patente debe permanecer siempre visible y legible. Por eso, no puede estar cubierta, pintada, doblada ni alterada con cintas, adhesivos u otros elementos.
Algunos conductores colocan cinta roja para modificar la apariencia de letras o números y dificultar su lectura por parte de las cámaras de control. Sin embargo, esta práctica está prohibida y puede ser sancionada.
Multas por llevar la patente adulterada
Circular con una patente tapada o modificada constituye una falta grave. En los controles de tránsito, las autoridades verifican que la chapa pueda leerse correctamente.
Si detectan irregularidades, el conductor puede recibir una multa e incluso enfrentar otras sanciones, como la retención de la licencia de conducir, según cada caso.
Patente: qué exige la normativa vigente
La Agencia Nacional de Seguridad Vial controla que las patentes estén en buen estado y sean totalmente legibles. Entre las infracciones más frecuentes se encuentran:
- Colocar cintas sobre letras o números.
- Cubrir parcial o totalmente la patente.
- Pintar o modificar sus caracteres.
- Usar accesorios que dificulten su lectura.
- Circular con una chapa deteriorada o ilegible.
Mantener la patente visible y en buenas condiciones permite evitar sanciones y facilita la identificación del vehículo durante los controles.