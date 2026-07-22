La multa de $2.215.000 que sorprende a los conductores en Buenos Aires. Foto Copilot IA.

Una de las mayores preocupaciones de los conductores son las multas de tránsito, ya que una simple infracción puede convertirse en un gasto millonario. En la provincia de Buenos Aires, existe una falta considerada grave que puede costar entre $664.500 y $2.215.000. ¿De cuál se trata y cómo evitarla?

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente en la provincia de Buenos Aires es una infracción grave que puede derivar en multas de entre $664.500 y $2.215.000.

La falta se considera de alta gravedad porque el vehículo circula sin la certificación obligatoria que acredita que cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad exigidas para transitar. Esto aumenta el riesgo de fallas técnicas, pone en peligro la seguridad vial y expone al conductor a sanciones económicas muy elevadas.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires en mayo de 2026?

Los valores de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires varían según la gravedad de la infracción y se calculan en Unidades Fijas (UF). Para mayo de 2026, las sanciones económicas vigentes son las siguientes:

Circular sin la VTV vigente (300 a 1000 UF): entre $664.500 y $2.215.000.

Exceder la velocidad permitida (150 a 1000 UF): de $332.250 a $2.215.000.

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $443.000 y $2.215.000.

Circular en contramano o utilizar la banquina de forma indebida (200 a 1000 UF): de $443.000 a $2.215.000.

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $221.500 y $1.107.500.

No presentar la documentación obligatoria en un control (100 a 500 UF): de $221.500 a $1.107.500.

No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $221.500 y $1.107.500.

Utilizar el celular mientras se maneja (100 a 200 UF): de $221.500 a $443.000.

Circular sin seguro obligatorio (50 a 100 UF): entre $110.750 y $221.500.

Estacionar en un lugar prohibido (50 a 100 UF): de $110.750 a $221.500.

Conducir un vehículo sin patente visible (50 a 100 UF): entre $110.750 y $221.500.

Importante: el valor de la Unidad Fija (UF) se actualiza cada dos meses en función del precio de la nafta premium en la provincia de Buenos Aires, por lo que el monto de las multas puede modificarse de manera bimestral.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires en mayo de 2026?

Cómo consultar si tenés multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

Los conductores pueden verificar si poseen infracciones de tránsito pendientes mediante el sistema oficial de consulta online de la provincia.

Para realizar la búsqueda, solo es necesario ingresar alguno de estos datos:

El DNI del titular de la licencia.

La patente del vehículo.

De esta manera es posible conocer si existen multas registradas y su estado.

Sistema de scoring: cuántos puntos se descuentan por cada infracción

En la provincia de Buenos Aires rige el sistema de scoring, mediante el cual cada conductor comienza con 20 puntos en su licencia. Cada infracción resta una determinada cantidad de puntos según su gravedad.

Si el conductor pierde la totalidad de los puntos, la licencia queda suspendida durante 60 días. En caso de reincidencia, la suspensión aumenta a 120 días y continúa incrementándose si se repiten las faltas.

Infracciones que descuentan 4 puntos

Circular sin la VTV vigente .

Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad.

Infracciones que descuentan 5 puntos

Manejar con la licencia vencida.

Circular en moto sin casco.

Cruzar un semáforo en rojo.

Superar el límite de velocidad en menos del 30%.

Infracciones que descuentan 10 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos que afecten la conducción.

Manejar bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos que alteren la capacidad para conducir.

Exceder el límite de velocidad en más del 30%.

Infracciones que descuentan 20 puntos