Cada vez son más las personas que buscan alternativas simples y económicas para mantener la casa limpia sin depender de una gran cantidad de productos.

Entre los trucos caseros más populares aparece una combinación que se volvió habitual en muchos hogares por su practicidad y facilidad de preparación.

Se trata de la mezcla de agua oxigenada y sal, dos ingredientes que, utilizados correctamente, pueden ayudar a remover manchas superficiales, facilitar la limpieza y mejorar la higiene de distintas superficies del hogar .

Para qué sirve mezclar agua oxigenada con sal

El agua oxigenada de 10 volúmenes (3%) posee propiedades oxidantes que ayudan a desprender determinadas manchas y favorecen la limpieza de algunas superficies.

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La sal, por su parte, actúa como un abrasivo suave que facilita la eliminación de suciedad cuando se frota con una esponja o un cepillo.

Los usos de esta combinación

Ayudar a quitar manchas superficiales.

Limpiar juntas de cerámicos y azulejos.

Mejorar la higiene de tablas de cortar de plástico y otras superficies lavables.

Remover restos de suciedad adherida en baños y cocinas.

Su uso es especialmente frecuente en sectores donde suele acumularse humedad, grasa o residuos difíciles de eliminar.

Cómo preparar y aplicar este truco de limpieza

La preparación es sencilla y solo requiere respetar las proporciones para obtener una pasta fácil de aplicar.

Primero se colocan dos cucharadas de sal en un recipiente y luego se agrega lentamente agua oxigenada de 10 volúmenes hasta formar una mezcla homogénea.

Una vez lista, se aplica sobre la superficie que se desea limpiar y se deja actuar entre 10 y 15 minutos. Después, basta con frotar suavemente con una esponja o un cepillo, enjuagar con abundante agua y secar completamente.

Qué precauciones conviene tener antes de usarla

Aunque se trata de un método casero muy utilizado, no todas las superficies reaccionan de la misma manera.

Los especialistas aconsejan no aplicar esta mezcla sobre mármol, granito, piedra natural u otros materiales delicados. También recomiendan realizar una prueba previa en un sector poco visible antes de utilizarla de forma general.

Además, es importante usar guantes durante la limpieza y nunca mezclar el agua oxigenada con lavandina, amoníaco u otros productos químicos, ya que pueden producirse reacciones peligrosas.